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Sabik Aji Taufan
Selasa, 4 Agustus 2026 | 16.00 WIB

BMK 1957 Gelar Mubes V di Semarang, Sisipkan Acara Budaya dan Libatkan UMKM

Ketua Organizing Committee (OC) Mubes V BMK 1957, Mahardika Soemantri bersama jajaran Kosgoro. (Istimewa) - Image

Ketua Organizing Committee (OC) Mubes V BMK 1957, Mahardika Soemantri bersama jajaran Kosgoro. (Istimewa)

JawaPos.com - Barisan Muda Kosgoro 1957 (BMK 1957) akan menggelar Musyawarah Besar (Mubes) V pada 8–10 Agustus 2026. Agenda rutin ini akan diselenggarakan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Kosgoro akan mengemas acara ini dengan konsep berbeda. Organisasi sayap Partai Golkar ini akan menyisipkan agenda informal di luar agenda formal.

Agenda informal akan difokuskan pada pengenalan budaya dan kearifan lokal Jawa Tengah. Saat ini persiapan acara sudah mencapai 80 persen.

“Acara ini kami kemas meriah dengan memadukan konsep Mubes secara formal dan informal. Akan ada city tour untuk memberikan pemahaman tentang local wisdom kepada peserta yang hadir,” ujar Ketua Organizing Committee (OC) Mubes V BMK 1957, Mahardika Soemantri, Selasa (4/8).

Menurutnya, konsep tersebut sengaja dirancang agar Mubes V tidak hanya menjadi forum formal organisasi, tetapi juga memberikan pengalaman dan ruang interaksi antarkader dari berbagai daerah.

Kosgora juga akan melibatkan pelaku UMKM dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya panitia agar pelaksanaan Mubes turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Kami juga akan melibatkan UMKM yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Jadi kehadiran peserta Mubes diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi organisasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal,” jelasnya.

Mahardika menegaskan, konsep Mubes V BMK 1957 dirancang dengan tetap menjaga substansi dan esensi organisasi. Perpaduan antara agenda formal dan informal dapat memperkuat interaksi serta membangun kedekatan antarkader yang datang dari berbagai provinsi.

“Mubes BMK 1957 tidak hanya ruang formal, tetapi juga ruang informal tanpa menghilangkan esensi organisasi,” pungkas Mahardika.

Editor: Sabik Aji Taufan
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