YLKI Minta BPOM Awasi Penyalahgunaan Klaim BPA Free

ILUSTRASI. BPOM menegaskan kalau kandungan Bisfenol A (BPA) pada air minum dalam kemasan (AMDK) galon berulang masih dalam batas aman. (Healthline)
JawaPos.com - Klaim BPA Free pada kemasan bisa menyesatkan konsumen karena berpotensi menjadi strategi pemasaran yang memberikan kesan palsu bahwa produk tersebut lebih unggul. Padahal, kemasan itu memang tidak menggunakan zat tersebut
Terkait hal itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana mendorong agar pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan yang ketat terkait klaim label yang ada dalam kemasan tersebut.
“BPOM harus memberikan sanksi tegas bagi produsen yang memberikan informasi menyesatkan seperti halnya label BPA Free itu. Jika klaim yang tertera di labelnya terbukti menyesatkan tentu ini melanggar hak perlindungan konsumen,” ujarnya.
Karenanya, kata Niti, YLKI juga meminta produsen untuk memberikan transparansi informasi yang benar dan jujur sebagai hak konsumen. “BPOM harus segera memberikan surat peringatan kepada para produsen yang menyesatkan konsumen dengan memberikan informasi yang menyesatkan di label kemasannya. Selain itu, kepada produsen yang melakukannya juga bisa diberikan sanksi administratif,” ucapnya.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah juga menilai pencantuman klaim BPA Free pada label kemasan yang memang tidak mengandung BPA berpotensi menyesatkan konsumen.
Menurut dia, praktik tersebut dapat membentuk persepsi bahwa suatu produk lebih aman dibandingkan produk lain, meskipun klaim tersebut tidak relevan dengan bahan kemasan yang digunakan. "Perbuatan para produsen seperti ini sangat menyesatkan konsumen. Itu melanggar hukum sebenarnya,” katanya.
Baca Juga:Pakar ITB Kritisi Dasar Pengetatan Standar Baru Migrasi BPA Galon Guna Ulang: Perlu Ada Studi Pendahuluan
Karenanya, Trubus meminta BPOM bersikap tegas terhadap produsen yang mencantumkan klaim BPA Free yang bisa menyesatkan konsumen itu. Menurut dia, informasi yang dicantumkan pada label seharusnya menjelaskan kandungan bahan kimia yang ada kemasannya, bukan menonjolkan zat yang memang tidak terkandung di dalamnya.
Dia menilai penggunaan klaim BPA Free berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, karena dapat memengaruhi persepsi konsumen terhadap produk pesaing yang menggunakan kemasan berbahan polikarbonat yang berbahan BPA. “Kalau kemasan yang dipakai memang tidak mengandung BPA, mengapa harus mengklaim BPA Free di labelnya. Itu justru dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga: Pakar Kimia: Tidak Ada Bukti Klinis BPA pada galon PC Sebabkan Gangguan Hormon, Reproduksi, dan Kanker
Pakar Ilmu Pangan IPB University, Prof. Nugraha Edhi Suyatma juga mengkritisi label BPA Free yang dicantumkan pada kemasan yang bukan berbahan Polikarbonat. Pasalnya, menurut dia, itu akan sangat merugikan konsumen karena produsennya berusaha menyembunyikan informasi senyawa lain yang berbahaya yang ada dalam kemasan mereka. “Kalau produsen mengklaim kemasannya BPA Free padahal memang tidak menggunakan bahan Polikarbonat, itu artinya mereka menyembunyikan zat berbahaya lain yang ada di dalam kemasan mereka. Artinya, ada senyawa lain yang berbahaya tapi tidak diklaim,” tukasnya.
Padahal jika mengacu peraturan tentang label pangan olahan, dia mengatakan tidak boleh mengklaim bebas dari suatu bahan kimia tertentu kalau memang kemasannya itu tidak menggunakannya. “Jadi, kesannya seperti menutupi dengan mengkampanyekan kemasannya aman, tapi sebenarnya ada resiko lain bagi konsumen yang mereka harus tahu juga,” ujarnya.
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa