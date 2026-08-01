TNI Evakuasi 1 Korban Penembakan OPM di Yahukimo, Dibuang ke Jurang

Koops TNI Habema mengevakuasi korban penembakan oleh OPM di Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban dievakuasi dari dalam jurang. (TNI)
JawaPos.com - Koops TNI Habema mengevakuasi 1 jenazah warga sipil korban penembakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Korban bernama Teina Alya adalah salah satu dari 3 korban penembakan OPM. Mirisnya, Jenazah korban dibuang ke dalam jurang.
Kepala Penerangan (Kapen) Koops TNI Habema Letkol Infateri Wirya Arthadiguna menyampaikan, Teina dan 2 korban lainnya ditembak oleh OPM di Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Senin (20/7).
”Korban atas nama Teina Alya asal Una Ukam, merupakan warga sipil yang menjadi bagian dari salah satu dari 3 korban penembakan oleh kelompok OPM Kodap XVI/Yahukimo,” ungkap Wirya dalam keterangan resmi pada Sabtu (1/8).
Wirya mengungkapkan bahwa evakuasi dilakukan oleh Koops TNI Habema, setelah keluarga korban meminta bantuan melalui kepala suku Una Ukam yang juga kepala Distrik Bomale.
Jenazah korban ditemukan setelah para prajurit TNI melakukan penyisiran di Kali Kolof.
”Bapak Bison Male mewakili keluarga almarhumah Teina Alya yang berisi permohonan bantuan evakuasi kepada pihak TNI melalui Kodim Yahukimo, karena akan segera dimakamkan oleh pihak keluarga,” lanjutnya.
Terkait dengan titik temuan jenazah korban yang berada di sekitar longsoran Kali Kolof, Koops TNI Habema menduga ada upaya untuk menghilangkan jejak.
Sebab, jenazah korban dibuang oleh OPM ke dalam jurang dengan kedalaman mencapai 50 meter.
”Medan yang dihadapi bukanlah medan yang mudah. Lokasi jenazah berada di dasar longsoran dengan tebing yang curam, sehingga hanya dapat dijangkau menggunakan teknik vertical rescue atau rappelling,” ujarnya.
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