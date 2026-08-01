KA Ambarawa Ekspres Tertemper Truk di Blora, KAI Minta Maaf

Ilustrasi KA Ambarawa Ekspres mengalami kecelakaan. (Istimewa)
JawaPos.com - Imbas kecelakaan di Kabupaten Blora pagi ini, sabtu (1/8), PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop)8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan
Kecelakaan itu melibatkan KA 263 Ambarawa Ekspres relasi Surabaya Pasarturi–Semarang Poncol yang tertemper truk di Kabupaten Blora, sehingga mengalami gangguan operasional.
Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 09.00 WIB di JPL 80 KM 50+0/1 jalur hilir petak jalan Doplang–Sulur.
Akibat kejadian itu, perjalanan KA Ambarawa Ekspres sempat terganggu karena lokomotif harus diganti sebelum kereta kembali melanjutkan perjalanan.
Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menjelaskan, setelah kejadian petugas KAI bersama awak kereta langsung melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sarana.
"Keselamatan merupakan prioritas utama KAI dalam setiap operasional perjalanan kereta api. Saat ini, petugas di lapangan tengah melakukan penanganan sesuai prosedur, termasuk penggantian lokomotif sebagai langkah untuk memastikan perjalanan kereta selanjutnya berlangsung dengan aman," kata Mahendro dalam keterangan resminya, Sabtu (1/8).
Ia menjelaskan, dampak operasional akibat insiden tersebut masih dalam proses penanganan. KAI juga terus berupaya meminimalkan keterlambatan perjalanan kereta api yang terdampak.
"Dampak operasional yang timbul masih dalam proses penanganan dan KAI terus berupaya meminimalkan keterlambatan perjalanan kereta api," tutur Mahendro.
KAI juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat gangguan perjalanan tersebut.
Menurut Mahendro, informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan di lokasi, termasuk dampak terhadap perjalanan kereta api akan disampaikan setelah proses penanganan selesai dan seluruh data telah terverifikasi.
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1
Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa