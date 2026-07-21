Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Rabu, 22 Juli 2026 | 04.38 WIB

Dirut KAI Ungkap Layanan Kereta Dibuat Berdasarkan Aspirasi dan Kebutuhan Rakyat

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin. (Istimewa) - Image

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin. (Istimewa)

JawaPos.com - Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin mengungkap perubahan layanan kereta telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. KAI juga rutin menyerap aspirasi dari Publik dalam pengembangan layanan.

Bobby mengatakan, KAI memanfaatkan Voice of Customer (VoC) serta penguatan sistem Customer Relationship Management (CRM) dalam pengembangan layanan. Perusahaan BUMN ini mengedepankan orientasi pelanggan.

Menurutnya, ekspektasi pelanggan jasa transportasi berkembang dinamis. Oleh karena itu, Butuh pemetaan yang akurat agar layanan yang disediakan diminati oleh masyarakat.

“Perubahan layanan di KAI berpatokan pada suara pelanggan. Melalui pengembangan CRM, kami mendengarkan masukan sekaligus menganalisis kebutuhan masyarakat yang makin kompleks agar keputusan operasional dan komersial yang diambil dapat menjawab apa yang dibutuhkan pelanggan,” ujar Bobby dalam Leadership Forum PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk di Ballroom BSI Tower, Jakarta, Selasa (21/7).

Pemanfaatan data CRM dan VoC menjadi dasar KAI dalam mengintegrasikan seluruh titik ekosistem pelayanan, mulai dari prapesanan tiket melalui aplikasi digital, fasilitas di stasiun, kenyamanan di dalam kereta, hingga kecepatan penanganan keluhan pelanggan.

Dengan pola kebijakan seperti ini membuat kinerja operasional KAI berjalan berkelanjutan. Berdasarkan data tahun 2025, KAI Group mencatat volume sebanyak 503,5 juta pelanggan, meningkat 8,52 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar 464 juta pelanggan.

Data ini juga diiringi oleh kinerja ketepatan waktu (On-Time Performance) keberangkatan kereta api pada 2025 mencapai 99,53 persen, melampaui target sebesar 99,45 persen. Sementara ketepatan waktu kedatangan mencapai 95,93 persen dari target 94,20 persen. Tingkat kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction Index) mencatatkan tren positif, meningkat dari 4,50 pada 2024 menjadi 4,52 pada 2025.

Dengan cakupan operasional yang mengelola lebih dari 31.000 pekerja, 11.300 unit sarana, 590 stasiun, serta 7.000 kilometer jalur infrastruktur aktif, integrasi data pelanggan menjadi fondasi penting agar keputusan layanan dapat diambil secara cepat, tepat, dan terkoordinasi di lapangan.

“Ke depan, KAI terus memperkuat kapasitas teknologi CRM dan kanal Voice of Customer agar setiap inovasi layanan yang diluncurkan selalu relevan, adaptif, serta memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh pelanggan,” tutup Bobby.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Meningkat 2,54 Persen, KAI Catat 308 Ribu Wisatawan Mancanegara Naik Kereta Selama 2026 - Image
Bisnis

Meningkat 2,54 Persen, KAI Catat 308 Ribu Wisatawan Mancanegara Naik Kereta Selama 2026

Selasa, 21 Juli 2026 | 01.51 WIB

Peron Baru Stasiun Bogor Difungsikan Hari Ini, Siap Gunakan Kereta 12 Gerbong - Image
Jabodetabek

Peron Baru Stasiun Bogor Difungsikan Hari Ini, Siap Gunakan Kereta 12 Gerbong

Rabu, 15 Juli 2026 | 21.53 WIB

3 Pilihan Transportasi dari Cepu ke Semarang, Ada Kereta Api hingga Travel Door to Door - Image
Travelling

3 Pilihan Transportasi dari Cepu ke Semarang, Ada Kereta Api hingga Travel Door to Door

Rabu, 15 Juli 2026 | 13.19 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore