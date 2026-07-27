Puncak Kegiatan Malang Bersinar 2026 Diikuti Ribuan Warga

JawaPos.com – Puncak kegiatan Malang Bersinar 2026 digelar di area CFD Kota Malang, Minggu (26/7). Acara yang diselenggarakan Jawa Pos Media (JawaPos.com, Jawa Pos TV dan Radar Malang) serta didukung PLN dan Telkom Indonesia ini diikuti ribuan warga Kota Malang.

Antusias warga Malang ini terlihat karena setelah subuh warga mulai berdatangan di area CFD Jalan Besar Ijen Pemkot Malang. Tidak hanya dari kalangan remaja dan anak-anak, tapi para orang tua juga tidak mau ketinggalan. Dengan baju olahraga, mereka berkumpul di depan panggung CFD yang sudah disiapkan panitia.

Acara dimulai pukul 06:00. Diawali dengan persiapan parade kendaraan listrik, becak listrik dan gerobak sampah listrik hasil bantuan Presiden. Sedikitnya 15 mobil listrik dari berbagai merek terlibat dalam parade yang menempuk jarang sekitar 5 kilometer tersebut.

Walikota Malang Wahyu Hidayat dalam sambutannya mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada Jawa Pos yang telah memilih kota Malang sebagai kota keempat untuk kampanye mengurangi emisi dan menjaga udara serta lingkungan bersih. Sebelum Malang, kegiatan ini digelar di Bandung, Semarang, dan Yogyakarta.

” Kami berterima kasih kepada Jawa Pos yang telah memilih Kota Malang sebagai kegiatan mengurangi emisi. Hal ini sejalan dengan komitmen kami bahwa kota Malang harus menjaga udara dan lingkungannya tetap bersih,” ujar Wahyu.

Wahyu menjelaskan, pada akhir 2025 lalu Pemkot Malang mendapatkan penghargaan sebagai salah kota di Indonesia dengan udara bersih se-Asia Tenggara. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia karena melihat Kota Malang sangat komitmen menjaga lingkungannya tetap bersih dan sehat dengan berbagai program.

Di antaranya adalah Ngalam Seger. Yakni program yang difokuskan pada masalah lingkungan dengan pengembangan sekolah, institusi hijau dan kampung ikonik pelestarian ringan. Selain itu Pemkot Malang terus memperluas ruang terbuka hijau serta pengendalian limbah industri dan rumah tangga di Kota Malang. Pemkot juga melarang warga membakar sampah karena bisa menyebabkan polisi udara. ”Prestasi Pemkot Malang akan terus kami pertahankan,” kata Wahyu dalam sambutannya sebelum parade kendaraan listrik.

Parade kendaraan ramah lingkungan ditandai dengan pengibaran bendera flag off yang dilakukan Walikota Malang Wahyu Hidayat, Manager PLN Malang Sendy Rudianto, dan Wapemred Jawa Pos.com Suprianto. Masyarakat di sepanjang jalan rute CFD tampak antusias menyaksikan para kendaraan bertenaga non fosil tersebut.

Setelah prosesi pemberangkatan parade kendaraan listrik, acara dilanjutkan dengan senam bersama yang diikuti ribuan warga. Acara makin menarik ketika PLN area Malang Raya membagikan doorprize kepada peserta senam. Bukan hanya itu, Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Malang juga bagi-bagi bibit pohon kepada peserta senam yang beruntung.