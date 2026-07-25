Semua Sepakat Jaga Udara Bersih dan Mengurangi Emisi di Malang Bersinar 2026

JawaPos.com – Acara FGD (focus group discussion) Green Tourism Forum yang merupakan rangkaian dari kegiatan Malang Bersinar 2026 sukses digelar Jumat (24/7). Bertempat di Mini Block Office Balai Kota Malang, acara yang diselenggarakan Jawa Pos Media (JawaPos.com, Jawa Pos TV, Radar Malang) dan Pemkot Malang serta didukung PLN dan Telkom Indonesia ini berhasil menghadirkan seratus lebih peserta dari para stakeholder di Pemkot Malang, Pemkab Malang dan Pemkot Batu.

Bukan hanya pejabat terkait di jajaran Muspida Malang Raya, jajaran PLN se-Malang Raya serta pelaku pariwisata juga hadir. Bukan hanya itu, sejumlah komunitas otomotif, pelaku perhotelan, pebisnis UMKM, serta para mahasiswa juga antusias menghadiri acara yang pertama kali diadakan di Malang tersebut. Dalam diskusi itu disampaikan bahwa Kota Malang sedang berupaya mengurangi emisi dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui berbagai program. Salah satu cara untuk mengurangi emisi, Pemkot Malang mulai melirik penggunaan kendaraan listrik.

Manager UP3 PLN Malang Sendy Rudianto mengatakan, pihaknya mengapresiasi FGD yang diinisiasi Jawa Pos Media dan Pemkot Malang. ”Ini selaras dengan kami yang juga mengampanyekan penggunaan kendaraan listrik,” ucap Sendy. Menurutnya, animo penggunaan kendaraan listrik semakin meningkat saat ini. Salah satu indikasinya adalah terlihat dari transaksi pengisian daya kendaraan listrik yang meningkat empat kali lipat di Malang Raya.

Sendy juga menyampaikan, pihaknya sangat siap mengakomodir stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik. Baik yang berada di fasilitas publik maupun pengisian daya di rumah. ”Kami juga menjamin bahwa ke depan tidak ada black out seiring bertambahnya sarana pengisian daya untuk kendaraan listrik. Kecuali jika ada force majeure,” sambungnya. Selain itu Sendy juga menyebutkan bahwa kebutuhan stasiun pengisian daya di Kota Malang masih kurang. Rencananya akan ada pengajuan penambahan dari pemkot.

Salah satu perwakilan perangkat daerah yang menjadi nara sumber, yakni Plh Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang menyampaikan, pihaknya termasuk yang membutuhkan kendaraan listrik. Terutama untuk skylift dan truk sampah. ”Kami akan mencoba mencarikan investor untuk penggunaan kendaraan listrik,” ucap Raymond. Dia menjelaskan, komitmen Pemkot Malang di bawah kepemimpinan Walikota Wahyu Hidayat untuk mengurangi emisi dan menjaga udara bersih akhirnya berbuah penghargaan. Salah satunya adalah Pemkot Malang dinobatkan menjadi salah satu kota besar dengan udara bersih se-Asia Tenggara.

Kepala Dishub Kota Malang R Widjaja Saleh Putra yang juga menjadi nara sumber menyampaikan, pihaknya sudah memulai program untuk mengurangi emisi. Salah satunya setiap Jumat terdapat kewajiban gowes hingga penggunaan transportasi publik bagi perangkat ASN di jajaran Pemkot Malang. "Terbukti kebijakan ini mendapat apreasiasi dari masyarakat kota Malang. Selain mengurangi kemacetan, udara kota Malang menjadi lebih bersih. Para ASN juga lebih sehat karena berolahraga gowes saat ke kantor," tambahnya.