Jogja Bersinar 2026 Gaungkan Transformasi Transportasi Ramah Lingkungan di Yogyakarta

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan memukul gong menandai pembukaan Jogja Bersinar 2026. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kota Yogyakarta menunjukkan kesungguhannya untuk bertransformasi menjadi daerah yang mengusung Green Citizen Movement. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan dalam pidatonya saat pembukaan acara Jogja Bersinar 2026 yang berlangsung di Balai Kota Yogyakarta, Jumat (5/6).
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari itu terwujud berkat kolaborasi antara PT PLN (Persero) dan Pemkot Yogyakarta, dengan dukungan JawaPos.com, Jawa Pos TV, iCAR, dan JNE.
Wakil Wali Kota Wawan menuturkan pihaknya tidak bisa serta-merta mengganti seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Yogyakarta dengan kendaraan listrik. "Karena akan butuh proses yang lebih lanjut lagi serta persetujuan dari DPRD," paparnya.
Kendati demikian, pihaknya saat ini sedang gencar melakukan konversi becak motor menjadi becak listrik.
Saat ini terdapat sekitar 260 becak listrik yang telah beroperasi di Kota Yogyakarta. Pemkot menargetkan jumlahnya bertambah hingga sekitar 900–1.000 unit dalam dua tahun ke depan. "Tujuannya adalah agar seluruh becak motor dapat beralih menjadi becak listrik," terangnya.
Kemudian, Pemimpin Redaksi JawaPos.com Agustinus Edy Pramana mengatakan, bahwa pihaknya menyatakan dukungan penuh atas komitmen Pemprov Yogyakarta untuk menuju Green Citizen Movement. ''Kami sangat bangga melihat dukungan dari Pemkot Yogyakarta untuk menjadi salah satu daerah yang bertransformasi untuk mewujudkan transformasi yang ramah lingkungan," ucapnya dalam sambutannya.
Di sisi lain, infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik di Yogyakarta juga terus berkembang. Hal itu diungkapkan Manajer Unit PLN Pelaksana Layanan Pelanggan Yogyakarta dan Wonosari, Agung Pratomo.
Dalam diskusi yang berlangsung pada kesempatan yang sama, dia menuturkan bahwa saat ini sudah terdapat 20 titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PLN yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Selain itu, sebagai dukungan, juga sudah ada 73 unit SPKLU milik swasta yang tersebar di 72 titik di DIY," paparnya.
Data lainnya menunjukkan bahwa di provinsi tersebut saat ini telah terdapat 732 pelanggan home charging atau pengisian daya kendaraan listrik di rumah.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Surat Satir Sony Sanjaya ke Kepala BGN Baru Bikin Heboh, Netizen: Nanik Deyang Cepu ya Pak?
Resmi Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Kirim Surat Satir ke Kepala BGN Baru: 'Terima Kasih Hadiah Indahnya'
Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal