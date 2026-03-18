Jogja Bersinar 2026 Gaungkan Transformasi Transportasi Ramah Lingkungan di Yogyakarta

JawaPos.com - Kota Yogyakarta menunjukkan kesungguhannya untuk bertransformasi menjadi daerah yang mengusung Green Citizen Movement. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan dalam pidatonya saat pembukaan acara Jogja Bersinar 2026 yang berlangsung di Balai Kota Yogyakarta, Jumat (5/6).

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari itu terwujud berkat kolaborasi antara PT PLN (Persero) dan Pemkot Yogyakarta, dengan dukungan JawaPos.com, Jawa Pos TV, iCAR, dan JNE.

Wakil Wali Kota Wawan menuturkan pihaknya tidak bisa serta-merta mengganti seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Yogyakarta dengan kendaraan listrik. "Karena akan butuh proses yang lebih lanjut lagi serta persetujuan dari DPRD," paparnya.

Kendati demikian, pihaknya saat ini sedang gencar melakukan konversi becak motor menjadi becak listrik.

Saat ini terdapat sekitar 260 becak listrik yang telah beroperasi di Kota Yogyakarta. Pemkot menargetkan jumlahnya bertambah hingga sekitar 900–1.000 unit dalam dua tahun ke depan. "Tujuannya adalah agar seluruh becak motor dapat beralih menjadi becak listrik," terangnya.

Kemudian, Pemimpin Redaksi JawaPos.com Agustinus Edy Pramana mengatakan, bahwa pihaknya menyatakan dukungan penuh atas komitmen Pemprov Yogyakarta untuk menuju Green Citizen Movement. ''Kami sangat bangga melihat dukungan dari Pemkot Yogyakarta untuk menjadi salah satu daerah yang bertransformasi untuk mewujudkan transformasi yang ramah lingkungan," ucapnya dalam sambutannya.

Di sisi lain, infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik di Yogyakarta juga terus berkembang. Hal itu diungkapkan Manajer Unit PLN Pelaksana Layanan Pelanggan Yogyakarta dan Wonosari, Agung Pratomo.

Dalam diskusi yang berlangsung pada kesempatan yang sama, dia menuturkan bahwa saat ini sudah terdapat 20 titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PLN yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Selain itu, sebagai dukungan, juga sudah ada 73 unit SPKLU milik swasta yang tersebar di 72 titik di DIY," paparnya.