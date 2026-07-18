Lansia Purbalingga Meninggal di Atas Pohon Kelapa, Dievakuasi Tim Gabungan

JawaPos.com – Seorang lansia di Desa Bantarbarang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, ditemukan meninggal di atas pohon kelapa.

Alhasil, tim gabungan harus diterjunkan untuk mengevakuasi jenazahnya dari atas pohon setinggi 15 meter itu.

"Korban bernama Suhid Suparyo (65), warga Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga, yang ditemukan meninggal saat memetik kelapa di kebun milik warga Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang," kata Kapolsek Rembang Iptu Warsono di Purbalingga, Sabtu (18/7) sebagaimana dilansir dari Antara.

Warsono menjelaskan, awalnya korban bersama seorang rekannya tiba di kebun kelapa milik warga bernama Sutarno pada Sabtu (18/7) sekitar pukul 08.00 WIB. Mereka diupah untuk memetik buah kelapa.

Menurut rekannya, Suhid diduga bekerja dalam keadaan perut kosong. Ia sempat diajak sarapan sebelum bekerja, namun Suhid memilih langsung memanjat pohon kelapa.

“Sekitar 10 menit kemudian, saksi melihat korban mendadak terdiam di atas pohon dengan posisi kaki menggantung,” lanjut Warsono.

Rekannya itu berulang kali memanggil Suhid dan memukul batang pohon kelapa, namun tidak kunjung mendapat respons.

Yakin terjadi sesuatu pada Suhid, rekannya lalu melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa kemudian diteruskan ke Polsek Rembang.

“Kami segera berkoordinasi dengan Kantor SAR Cilacap melalui Unit Siaga SAR Banyumas, BPBD Kabupaten Purbalingga, Damkar Rembang, dan Tim Inafis Polres Purbalingga, untuk mengevakuasi korban yang berada di ketinggian sekitar 15 meter,” jelas Warsono.