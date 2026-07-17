Kejari Rembang Agendakan Periksa 250 Guru ASN Usut Dugaan Korupsi Dana TPP Dindikpora, Kerugian Negara Capai Rp 2 Miliar

JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang tengah mengusut kasus dugaan korupsi dalam penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang. Penanganan perkara tersebut kini telah meningkat dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Dalam proses penyidikan, tim jaksa menjadwalkan pemeriksaan terhadap sekitar 250 hingga 270 guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga berkaitan dengan penyaluran dana tersebut. Hingga saat ini, sebanyak 70 guru telah dimintai keterangan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rembang, Rully Mutiara, mengatakan jumlah guru yang telah diperiksa masih sebagian dari keseluruhan saksi yang akan dimintai keterangan.

"Kalau ditanya berapa persen, dari guru yang sudah kita periksa itu sebanyak 70 orang dari total sekitar 250 atau 270 orang," kata Rully Mutiara, Kamis (16/7).

Rully menegaskan, penyidikan akan terus berjalan hingga perkara tersebut tuntas. Menurutnya, peningkatan status perkara menjadi penyidikan merupakan langkah untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Saat ini dari tahap penyelidikan sudah kita tingkatkan ke tahap penyidikan. Ya harus selesai, kok enggak selesai," tegasnya.

Penyidik tidak hanya memeriksa para guru, tetapi juga akan memanggil sejumlah pejabat di Dindikpora, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pihak perbankan. Pemeriksaan itu dilakukan untuk menelusuri mekanisme penyaluran dan aliran dana TPP yang diduga bermasalah.

Kejari Rembang juga masih mengumpulkan berbagai alat bukti dan keterangan saksi guna mengungkap peran masing-masing pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

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Rully meminta masyarakat bersabar dan memberikan kesempatan kepada penyidik untuk bekerja secara profesional. Ia memastikan hasil penyidikan akan disampaikan kepada publik setelah proses pendalaman selesai.