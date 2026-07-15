Jasa Raharja Gandeng PMI Fokus Tingkatkan Penanganan Pertama Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin bertemu dengan Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Pengurus Pusat PMI, Fachmi Idris. (Jasa Raharja)

JawaPos.com - PT Jasa Raharja menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) untuk meningkatkan ekosistem keselamatan jalan. Melalui kerja sama ini, diharapkan bisa meningkatkan kemampuan dalam pertolongan pertama korban kecelakaan sebelum menerima perawatan medis.

Kedua instansi sepakat menjalin kerja sama untuk menjalankan berbagai program. Jasa Raharja memandang bahwa pelayanan korban kecelakaan tidak sebatas pemberian santunan. Perlu ada fokus pada waktu-waktu emas pasca kecelakaan agar ditangani dengan baik.

"Hari ini kami berdiskusi banyak mengenai bagaimana kolaborasi antara PMI dan Jasa Raharja dapat segera diwujudkan dalam bentuk program aksi nyata. Ada beberapa hal yang kami sepakati untuk segera ditindaklanjuti," ujar Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, Selasa (15/7).

Dari kerja sama ini, nantinya akan melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat. Dengan begitu, upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada korban kecelakaan bisa maksimal.

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Selanjutnya, kedua belah pihak juga sepakat mendorong penguatan integrasi sistem kegawatdaruratan, khususnya dalam penanganan korban kecelakaan lalu lintas. Dalam konsep tersebut, PMI akan memperkuat ekosistem yang telah dibangun Jasa Raharja melalui dukungan sumber daya relawan, kemampuan evakuasi korban, hingga pemanfaatan armada ambulans PMI yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

"Kami juga berdiskusi mengenai pembentukan pilot project di sejumlah daerah yang memiliki tingkat kecelakaan yang relatif tinggi. Ketersediaan ambulans PMI dan jaringan pelayanan yang dimiliki diharapkan dapat menjadi model integrasi penanganan darurat yang nantinya dapat direplikasi di berbagai wilayah," imbuhnya.

Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Jasa Raharja untuk terus memperkuat pendekatan menyeluruh dalam keselamatan berlalu lintas, mulai dari aspek pencegahan, penanganan korban, hingga perlindungan pascakecelakaan.

Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Pengurus Pusat PMI, Fachmi Idris merespon positif kerja sama ini. Sebab, program ini menggabungkan antara edukasi dan kemampuan respos cepat terhadap korban kecelakaan.

"Kami ingin ada upaya yang lebih masif untuk mengedukasi masyarakat mengenai road safety sehingga potensi terjadinya kecelakaan dapat ditekan, namun apabila kecelakaan tetap terjadi, maka korban harus mendapatkan pertolongan pertama secepat mungkin. PMI memiliki kapasitas untuk itu, baik melalui relawan maupun jaringan yang menjangkau hingga tingkat desa," ujar Fachmi.

Ia menilai pengalaman Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan telah menunjukkan sistem pelayanan yang sangat baik dan menjadi modal penting untuk membangun kolaborasi yang lebih luas.

"Kami melihat apa yang telah dilakukan Jasa Raharja ternyata jauh lebih maju daripada yang kami bayangkan. Karena itu, kami semangat dan optimistis kerja sama ini akan memberikan manfaat yang saling menguatkan bagi kedua institusi, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," tandasnya.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Jasa Raharja melanjutkan pembahasan bersama Pengurus Pusat PMI di Markas PMI Pusat untuk mematangkan draf Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pembahasan difokuskan pada penajaman ruang lingkup kolaborasi, meliputi penguatan layanan kegawatdaruratan bagi korban kecelakaan, edukasi keselamatan dan kepatuhan masyarakat terhadap administrasi kendaraan bermotor, pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, penguatan kesiapsiagaan serta aksi kemanusiaan, hingga tata kelola dan perlindungan data.