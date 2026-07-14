Ditgakkum Korlantas Polri Asistensi Kecelakaan Maut di Indramayu, Tidak Ditemukan Bekas Rem hingga Langgar Rambu Lalu Lintas

JawaPos.com - Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri memberikan asistensi penanganan kecelakaan maut di Jalan Pantura, Desa Kiajaran Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Senin (13/7). Petugas juga telah melakukan uji Traffic Accident Analysis (TAA) untuk memastikan penyebab kecelakaan.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya mengatakan, petugas masih fokus mendalami penyebab kecelakaan. Penanganan kasus dilakukan secara profesional untuk mengungkap penyebab kecelakaan yang menewaskan 12 orang rombongan pengantin.

“Kami memastikan setiap kecelakaan lalu lintas, khususnya yang menimbulkan korban jiwa, ditangani secara profesional, ilmiah, dan transparan. Hasil analisis ini tidak hanya menjadi bagian dari proses penegakan hukum, tetapi juga sebagai dasar evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa,” ujar Made Agus, Selasa (14/7).

Petugas gabungan sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengambil keterangan saksi, serta barang bukti. Temuan awal tidak ditemukan jejak pengereman dari kendaraan truk Hino dan Daihatsu Gran Max sebelum terjadi benturan.

Petugas juga mengambil keterangan dari pengemudi truk dengan tetap memperhatikan trauma yang dialami pengemudi. Selain itu, turut dikumpulkan video yang beredar di media sosial dan CCTV.

Untuk memperkuat pembuktian secara ilmiah, Ditgakkum Korlantas Polri bersama Tim TAA melaksanakan olah TKP menggunakan teknologi 3D Laser Scanner. Hasil pemeriksaan menemukan adanya perbedaan elevasi permukaan jalan sekitar 10 sentimeter antara jalur A dan jalur B. Di lokasi juga tidak ditemukan rambu lalu lintas maupun petunjuk putar balik.

Tim memastikan titik putar balik yang digunakan oleh kendaraan Gran Max bukan merupakan U-turn resmi, melainkan akses yang dibuka secara tidak resmi oleh masyarakat. Berdasarkan keterangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, jarak antar U-turn resmi di ruas jalan tersebut sekitar 800 meter.