Pelaku Ledakan Bom Rakitan MAN 3 Padang Terinspirasi Aksi Bom di SMAN 72 Jakarta

Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti ledakan bom rakitan di MAN 3 Padang, Sumbar, pada Selasa (14/7/2026). (Polri)
JawaPos.com - Ledakan bom rakitan di MAN 3 Padang, Sumatera Barat (Sumbar), pada Selasa siang (14/7) terinspirasi aksi di SMAN 72 Jakarta pada November tahun lalu.
Menurut Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, pelaku berinisial R sudah mengakui hal itu.
Juru Bicara (Jubir) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Mayndra Eka Wardhana menyampaikan bahwa pihaknya sudah meminta keterangan dari pelaku yang masih berusia 17 tahun.
Dia diduga menarget seseorang di sekolah itu sehingga nekat melakukan aksi berbahaya tersebut.
”Pelaku juga mengaku mempelajari pembuatan bahan peledak secara daring dan terinspirasi oleh peristiwa bom di SMA Negeri 72 Jakarta pada tahun 2025,” kata Mayndra.
Beruntung, dalam ledakan itu tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Untuk memastikan asal-usul ide merakit bom dan meledakkannya di dalam sekolah, Densus 88 Antiteror Polri kini mendalami keterangan yang disampaikan R.
Tujuannya untuk mengungkap motif pelaku. ”Motif (pelaku) tersebut masih dalam proses pendalaman oleh tim penyelidik,” ucap Mayndra.
Ledakan di MAN 3 Padang terjadi sekitar pukul 11.30 WIB. Peristiwa itu sontak membuat seisi sekolah geger. Apalagi setelah petugas keamanan menemukan beberapa benda mencurigakan lainnya.
Di antaranya kotak hitam, tas hitam, telepon genggam, petasan, pisau, anak panah, kelereng, baut, dan beberapa barang lainnya yang ditemukan di lokasi kejadian.
Setelah tiba dan ditelusuri, petugas kepolisian melakukan penanganan awal terhadap R. Berdasar penyelidikan awal, dia diduga sebagai pelaku yang memiliki barang-barang tersebut.
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