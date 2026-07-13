Pabrik Narkoba Rahasia di Semarang Dibongkar, Ratusan Ribu Pil Karisoprodol Disita

JawaPos.com - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membongkar laboratorium gelap atau clandestine laboratory produksi narkotika golongan I jenis tablet karisoprodol di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ratusan ribu butir pil siap edar serta tonan bahan baku siap racik diamankan sebagai barang bukti.

Operasi senyap ini merupakan hasil pengembangan berantai yang bermula dari penangkapan seorang tersangka berinisial PD di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, hingga akhirnya menuntun petugas ke pusat produksi di Semarang dan menangkap pelaku lain berinisial DJ.

Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Avrilendy, membeberkan kronologi penangkapan dari Jakarta hingga Semarang ini. Pada Kamis (9/7), sekitar pukul 09.00 WIB, Kanit 3 Satresnarkoba di bawah pimpinan AKP Hamdan Agus awalnya melakukan penindakan di area parkir sebuah hotel di Jalan Bandengan Selatan, Penjaringan.

"Dari lokasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 1 orang tersangka serta menemukan tiga karton berwarna cokelat yang berisi 120.000 butir narkotika golongan I jenis tablet karisoprodol," ujar Avrilendy, Senin (13/7).

Petugas tidak berhenti di situ. Berbekal informasi dari pemeriksaan intensif, pengejaran langsung dikembangkan ke wilayah Jawa Tengah. Polisi kemudian membekuk tersangka DJ di kawasan Pleburan, Semarang Selatan.

Temuan Clandestine Lab dan Sitaan Fantastis di Mijen

Penyelidikan mendalam akhirnya mengarahkan petunjuk ke sebuah gudang yang terletak di Gang Jati Asri, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Tempat inilah yang disinyalir kuat menjadi pusat produksi barang haram tersebut.

"Pengembangan kembali dilakukan hingga mengarah ke sebuah gudang di Gang Jati Asri, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, yang diketahui dijadikan sebagai lokasi produksi atau clandestine lab," jelas Avrilendy.

Di dalam laboratorium gelap tersebut, petugas menemukan barang bukti dalam skala besar, antara lain: