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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 5 Juni 2026 | 17.54 WIB

16 Kuliner Tahu Bakso di Semarang yang Terkenal karena Isian Dagingnya Melimpah

rekomendasi kuliner tahu bakso enak di Semarang../Magnific/Sri Widyowati - Image

rekomendasi kuliner tahu bakso enak di Semarang../Magnific/Sri Widyowati

JawaPos.com – Semarang tidak hanya terkenal dengan lumpia dan wingko babat, tetapi juga memiliki kuliner tahu bakso yang sudah dikenal luas hingga ke berbagai daerah.

Tahu bakso hadir dalam berbagai varian isian, mulai dari daging sapi, ayam, ikan, hingga udang, yang masing-masing punya keistimewaan tersendiri.

Produk ini cocok dinikmati langsung maupun dijadikan oleh-oleh khas yang tahan dibawa pulang dalam kemasan vakum atau frozen.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Jumat (5/6), berikut 16 rekomendasi kuliner tahu bakso enak di Semarang.

1. Tahubaxo Ibu Pudji

Produk tahu bakso sapi legendaris asal Ungaran ini memiliki banyak cabang di berbagai lokasi, antara lain di Jalan Sukun Raya, Jalan Pamularsih Raya, dan Jalan Diponegoro.

Cita rasa rempah yang kuat dan meresap ke dalam menjadi keunggulan utamanya, dan produk ini juga tersedia di berbagai platform e-commerce untuk pembelian luar kota.

2. Tahu Bakso Murni

Toko ini berlokasi di Jalan Pandanaran dan dikenal dengan tahu bakso isi daging sapi berukuran besar dengan isian yang padat dan rasa gurih.

Selain tahu bakso, tersedia juga sambal khas tahu bakso murni yang menjadi pelengkap sajian dengan cita rasa yang unik dan khas.

Editor: Hanny Suwindari
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