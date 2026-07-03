Polres Lumajang Sebut Kasus Kematian Siswa SMP Murni Kekerasan Bukan Perundungan

JawaPos.com - Polres Lumajang memastikan kasus kematian siswa SMP berinisial IL, 16, murni kasus kekerasan terhadap anak, bukan perundungan seperti dugaan sebelumnya.
"Tidak ada unsur perundungan dari hasil penyelidikan, jadi murni motif pelaku berinisial DF, 16, jengkel kepada korban hingga berujung pada tindak kekerasan," kata Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Lumajang Inspektur Polisi Dua Rahmat Budy Prasetyo dilansir dari Antara di Lumajang, Jumat (3/7).
Menurut dia, pelaku jengkel kepada korban karena selama tiga hari ada kejadian yang membuat pelaku marah hingga puncaknya pada Senin (18/5), pelaku menganiaya korban. "Pelaku memanggil korban dan menyampaikan kejengkelan itu, kemudian pelaku melampiaskannya dengan cara memukul korban," tutur Rahmat Budy Prasetyo.
Baca Juga:Kronologi Pembunuhan Tapir di Lampung: Berawal dari JALINSUM, Berakhir Jadi Santapan Warga
Berdasar keterangan, lanjut Rahmat, pelaku sempat dimarahi kepala sekolah karena perbuatan korban sehingga hal tersebut menyebabkan dia jengkel kepada korban. Peristiwa yang menimpa korban IL tidak memenuhi unsur perundungan karena tidak terjadi secara berulang dan tindakan pelaku dipicu rasa kesal yang berujung pada penganiayaan terhadap korban.
Polres Lumajang juga sudah menetapkan DF sebagai tersangka dan sudah mengamankan pelaku di Mapolres Lumajang untuk proses hukum lebih lanjut.
"Atas perbuatannya DF dijerat dengan Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara," ungkap Rahmat Budy Prasetyo.
Rahmat menjelaskan, hukuman bagi anak yang berhadapan dengan hukum tunduk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merujuk secara khusus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
"Berdasar regulasi itu maka hukuman penjara bagi anak paling lama hanya setengah dari maksimum ancaman pidana untuk orang dewasa pada tindak pidana yang sama," ujar Rahmat Budy Prasetyo.
Sebelumnya, IL diduga menjadi korban perundungan dan dianiaya DF pada 18 Mei 2026. Korban sakit dan mendapat perawatan di rumah sakit hingga pada 24 Juni 2026 menghembuskan napas terakhir.
Sebelum meninggal dunia, keluarga korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Lumajang pada 24 Juni 2026 dan ditindaklanjuti PPA Satreskrim hingga mengamankan pelaku DF untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar