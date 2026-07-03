TPNPB-OPM Akui Tembak Pilot Berkebangsaan AS di Lapter Balinggama Yahukimo

JawaPos.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengakui telah menembak pilot berpaspor Amerika Serikat (AS), Nicholas F. Gosselin di Lapangan Terbang (Lapter) Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Kamis (2/7).

Juru Bicara (Jubir) TPNPB-OPM Sebby Sambom menyampaikan hal itu dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat (3/7).

Dia menyatakan bahwa serangan terhadap pesawat perintis milik PT AMA Air dilakukan oleh Kodap XVI Yahukimo dari Kompi Bakusip.

”Bahwa kami bertanggung jawab atas penembakan terhadap Nicholas F. Gosselin, seorang pilot berkembangsaan Amerika Serikat serta pembakaran satu unit pesawat milik maskapai penerbangan Indonesia milik PT AMA di Kampung Balinggama,” kata Sebby.

Menurut dia, penembakan pilot pesawat tersebut dilakukan atas perintah Elkius Kobak yang memimpin OPM di Yahukimo.

Penyebabnya karena ultimatum larangan terbang untuk pesawat sipil di Papua telah dilanggar. Dia menuding, pesawat sipil kerap mengirim logistik dan pasukan ke berbagai daerah.

”Karena pesawat-pesawat sipil selalu melakukan pendoropan pasukan dan logistik militer Indonesia di pedalaman Papua untuk melakukan operasi militer yang telah menewaskan banyak warga sipil Orang Asli Papua,” lanjutnya.

Sebelumnya, Koops TNI Habema memastikan sudah berhasil mengevakuasi jenazah pilot pesawat milik PT AMA Air pada Jumat pagi (3/7).

Korban atas nama Nicholas F. Gosselin itu dievakuasi dari Kampung Balinggama, Distrik Soboham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

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