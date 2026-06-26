Mutasi Polri: 1.121 Personel Dipindah, Termasuk Kapolda Aceh dan Papua Barat Daya

JawaPos.com - Mabes Polri melakukan mutasi, rotasi, dan promosi terhadap ribuan personel. Dalam surat telegram yang diterbitkan oleh Korps Bhayangkara sebanyak 1.121 polisi berpindah posisi. Termasuk 2 diantaranya 2 orang kapolda. Yakni Kapolda Aceh dan Kapolda Papua Barat Daya.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa dalam mutasi dan rotasi kali ini memang turut dipindah tugaskan beberapa orang perwira tinggi (pati) Polri. Mereka masuk dalam 1 di antara 7 surat telegram yang diterbitkan oleh Polri.

“Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi, pengembangan karier, serta penguatan kelembagaan Polri dalam menghadapi tantangan tugas ke depan,” terang Trunoyudo kepada awak media pada Jumat (26/6).

Trunoyudo menyampaikan bahwa mutasi merupakan hal yang lazim dalam organisasi seperti Polri. Tujuannya tidak lain sebagai bagian dalam proses pembinaan karier sekaligus upaya meningkatkan kinerja institusi kepolisian di Indonesia. Lewat mutasi, Polri berusaha mendongkrak performa.

“Untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” ucap jenderal bintang satu tersebut.

Trunoyudo pun membeber 7 surat telegram yang diterbitkan oleh instansinya sebagai dasar mutasi tersebut. Yakni ST/1335/VI/KEP./2026 sebanyak 74 personel, ST/1336/VI/KEP./2026 sebanyak 359 personel, ST/1337/VI/KEP./2026 sebanyak 65 personel, ST/1338/VI/KEP./2026 sebanyak 174 personel, ST/1339/VI/KEP./2026 sebanyak 150 personel, ST/1340/VI/KEP./2026 sebanyak 104 personel, dan ST/1341/VI/KEP./2026 sebanyak 195 personel.

Trunoyudo menyatakan bahwa dari total 1.121 personel yang dimutasi, sebanyak 748 personel mendapatkan promosi maupun perpindahan jabatan setara atau flat. Tidak hanya itu, sejumlah jabatan strategis turut mengalami pergantian. Diantaranya adalah Kapuslitbang Polri yang kini dijabat Brigjen Pol Didi Hayamansyah.

“Terdapat pergantian pada 2 jabatan kapolda, yakni kapolda Aceh yang kini dijabat Brigjen Pol Ruddi Setiawan dan kapolda Papua Barat Daya yang dipercayakan kepada Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru,” jelasnya.