Resep Sup Ayam Hainan, Kuah Hangat yang Gurih dan Cocok Dinikmati saat Cuaca Dingin

JawaPos.com - Saat cuaca sedang dingin atau tubuh terasa kurang fit, semangkuk sup hangat sering menjadi pilihan yang paling dicari. Salah satu menu yang bisa dicoba adalah Sup Ayam Hainan ala Instagram @arya_artamansa.

Hidangan ini menawarkan kuah bening yang gurih, aroma bawang putih yang menggoda, serta potongan ayam dan sayuran yang mengenyangkan.

Berbeda dengan sup ayam biasa, Sup Ayam Hainan memiliki sentuhan kecap asin dan minyak wijen yang membuat cita rasanya lebih kaya. Tambahan bawang putih goreng sebagai topping juga memberikan aroma harum yang membuat hidangan semakin menggugah selera.

Selain lezat, menu ini relatif mudah dibuat dan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur. Cocok disajikan sebagai menu makan siang, makan malam, atau saat ingin menikmati makanan hangat yang menenangkan.

Sup Ayam Hainan dikenal dengan kuahnya yang jernih namun tetap kaya rasa. Kaldu ayam yang dimasak bersama bawang bombai, bawang putih, dan daun bawang menghasilkan aroma yang harum serta rasa gurih alami.

Wortel dan jamur menambah tekstur sekaligus membuat hidangan lebih bernutrisi. Sementara minyak wijen memberikan sentuhan khas yang membuat kuah terasa lebih harum dan nikmat.

Menu ini sangat cocok dinikmati bersama nasi putih hangat atau disantap begitu saja sebagai comfort food saat cuaca sedang dingin.

Bahan Sup Ayam Hainan

Bahan Utama

500 gram paha ayam fillet

1 liter air

2 buah wortel, potong sesuai selera

Jamur secukupnya

1 buah bawang bombai, iris

1 siung bawang putih, geprek

2 batang daun bawang, potong-potong

Bumbu

1 sdt garam

1/2 sdt lada bubuk

1 sdm kaldu ayam bubuk

2 sdm kecap asin

1 sdm minyak wijen