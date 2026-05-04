90 Persen Pakaian di Lemari Berwarna Hitam? Anda Mungkin Menunjukkan 8 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Warna bukan sekadar pilihan estetika. Dalam psikologi, warna sering dikaitkan dengan emosi, kepribadian, bahkan cara seseorang memandang dunia.

Hitam, khususnya, adalah warna yang penuh makna—sering dianggap elegan, misterius, kuat, sekaligus sederhana. Jadi, jika sebagian besar isi lemari Anda didominasi warna hitam, itu mungkin bukan kebetulan semata.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (3/5), terdapat delapan ciri khas yang sering dikaitkan dengan orang yang gemar mengenakan pakaian hitam menurut perspektif psikologi:

1. Menyukai Kesederhanaan dan Efisiensi

Orang yang sering memakai warna hitam cenderung menghargai kesederhanaan. Mereka tidak ingin membuang waktu terlalu lama memilih pakaian atau memikirkan kombinasi warna. Hitam adalah warna “aman” yang mudah dipadukan dengan apa saja.

Pilihan ini mencerminkan pola pikir praktis: hidup dibuat lebih efisien dengan mengurangi keputusan-keputusan kecil yang tidak terlalu penting.

2. Memiliki Kesan Elegan dan Berkelas

Hitam sering diasosiasikan dengan formalitas dan kemewahan. Banyak orang memilih warna ini karena ingin tampil rapi, profesional, dan berkelas tanpa harus berlebihan.

Secara psikologis, ini bisa menunjukkan bahwa seseorang peduli terhadap citra diri, namun tetap ingin terlihat understated atau tidak mencolok secara berlebihan.