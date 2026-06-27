Dampak Gempa M 5,6 di Pacitan, Warga Bantul Jogja Berhamburan Keluar Rumah

Informasi gempa tektonik berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah perairan selatan Jawa Timur pada Sabtu (27/6) pukul 14.47 WIB. (BMKG)
JawaPos.com - Gempa tektonik berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah perairan selatan Jawa Timur pada Sabtu (27/6) pukul 14.47 WIB.
Guncangan kuat yang berpusat di tenggara Pacitan ini dilaporkan menjalar luas ke sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dikutip dari Radar Solo (JawaPos Group), di Kabupaten Bantul, DIY, rambatan getaran terasa cukup signifikan di wilayah Kapanewon Banguntapan.
Sejumlah warga yang tengah beraktivitas di dalam ruangan dilaporkan langsung keluar rumah demi menyelamatkan diri.
Hingga saat ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan data parameter gempa masih bersifat analisis cepat dan berpotensi mengalami pemutakhiran.
Episentrum Gempa Berada di Laut Dangkal
Berdasarkan data resmi yang dirilis BMKG, pusat gempa hari ini terdeteksi di laut pada koordinat 8,96 Lintang Selatan dan 111,16 Bujur Timur.
"Episentrum gempa terletak sekitar 86 kilometer di tenggara Pacitan, Jawa Timur, dengan kedalaman mencapai 10 kilometer," tulis BMKG dalam laporan resminya, Sabtu (27/6).
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