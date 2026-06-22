Pasca Viral, Warganet Beri Bintang 1 pada Location Maps Korem Pamungkas

Kejadian viral saat event Jogja marathon. (Istimewa)
JawaPos.com - Location maps Korem 072/Pamungkas ramai diserbut oleh warganet. Mereka memberikan penilaian bintang 1 dari skala 5 bintang pada penunjuk lokasi tersebut.
Tidak hanya itu, sejumlah komentar ditinggalkan oleh netizen pasca viralnya peristiwa dalam event Jogja Marathon.
Peristiwa yang menjadi sorotan terjadi ketika Komandan Korem 072/Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono berlari bersama seorang ajudannya.
Marshal yang melihat ajudan jenderal bintang satu itu tidak menggunakan BIB atau nomor peserta langsung mencegat ajudan tersebut dan memintanya keluar dari jalur pelari.
Tidak lama setelahnya, melintas Brigjen Yuniar sambil berusaha menjelaskan bahwa orang yang diminta menepi oleh marshal dalam event tersebut adalah ajudannya.
Namun, marshal itu bersikeras agar pria itu menyingkir dari arena lari yang masih dilalui oleh peserta. Peristiwa itu viral di media sosial (medsos) dan menyita perhatian publik.
Tidak sampai di situ penanda lokasi pada Google Maps Korem 072/Pamungkas juga ikut diserbu. Warganet yang merasa resah dan kecewa mengutarakan perasaan mereka melalui komentar serta penilaian yang dibuat. Saat dilihat pada Senin (22/6) pukul 19.20 WIB, penanda lokasi tersebut sudah mendapat bintang 1.
”Karena nila setitik, rusak reputasi Korem,” tulis pemilik akun Google Firah Y.
Tidak hanya itu, sejumlah komentar lain bernada kritik dan masukan juga disampaikan oleh publik. Salah satunya pemilik akun Google Sisti yang menuliskan saran agar semua pihak menyampaikan permohonan maaf dan meninggalkan penilaian bintang 1.
”Lebih mudah minta maaf sambil senyum pak, nanti di sosmed viralnya berjiwa ksatria, berani mengakui kesalahan,” imbuhnya.
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