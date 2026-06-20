Indonesia Sustainability Award Apresiasi Komitmen ESG dan Pemberdayaan Berkelanjutan PNM

JawaPos.com – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih empat penghargaan dalamajang Indonesia Sustainability Award (ISA) 2026 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui layanan keuangan inklusif dan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam ajang tersebut, PNM berhasil meraih penghargaan ESG Leadership Excellence Award, ESG Excellence kategori BUMN, Inclusive Social Impact Award, dan Best ESG in Financial Services.

Ketua Penyelenggara ISA 2026, Maya Julianti, menyampaikan bahwa pencapaian tersebutmenunjukkan bagaimana prinsip keberlanjutan dapat diterapkan secara nyata melalui model bisnisyang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagimasyarakat.

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Implementasi ESG dinilai mampu berjalan beriringan dengan penciptaan dampak sosial yang nyata. Melalui pemberdayaan dan inklusi keuangan, PNM berhasil menghadirkan manfaat yang dirasakanlangsung oleh masyarakat, khususnya perempuan prasejahtera.

Penghargaan ESG Leadership Excellence Award diberikan sebagai apresiasi atas kepemimpinan dankomitmen kuat yang dijalankan Direktur Utama PNM Kindaris dalam menghadirkan layanankeuangan yang inklusif serta memastikan praktik bisnis perusahaan tetap berlandaskanpemberdayaan dan tata kelola yang baik.

Sementara itu, penghargaan ESG Excellence kategori BUMN diberikan atas konsistensi PNM dalammenjalankan praktik bisnis yang selaras dengan prinsip ESG. Melalui berbagai program pembiayaandan pendampingan, PNM dinilai mampu menghadirkan manfaat sosial yang berkelanjutan sekaligusmemperkuat peran BUMN dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.

PNM juga menerima Inclusive Social Impact Award sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilannyamenghadirkan akses pembiayaan dan pemberdayaan bagi jutaan perempuan prasejahtera hingga kepelosok Indonesia. Dewan juri menilai pendekatan pemberdayaan yang dijalankan PNM tidak hanyamembuka akses modal usaha, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi nasabahsecara berkelanjutan.

Selain itu, penghargaan Best ESG in Financial Services diberikan kepada PNM atas keberhasilannyamenghadirkan layanan jasa keuangan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapijuga membawa nilai keberlanjutan dalam setiap proses bisnis. Penghargaan ini menegaskan peranstrategis sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.