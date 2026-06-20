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Dimas Choirul
Minggu, 21 Juni 2026 | 01.46 WIB

Viral Gedung Kopdes Merah Putih Dijadikan Lahan Parkir Acara Pemuda, Warga: Nyambung Urip Pak!

Lahan Kopdes Merah Putih dijadikan lapangan parkir kendaraan. (TikTok @banghewood) - Image

Lahan Kopdes Merah Putih dijadikan lapangan parkir kendaraan. (TikTok @banghewood)

JawaPos.com – Sebuah video yang memperlihatkan bangunan Koperasi Desa Merah Putih dimanfaatkan sebagai lokasi parkir kendaraan viral di media sosial. Video tersebut diunggah akun TikTok @banghewood dan memicu beragam tanggapan warganet.

Dalam video, terlihat sebuah bangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Kaliasri dipenuhi ratusan sepeda motor yang terparkir di dalam gedung. Tak hanya itu, depan gedung tersebut juga tak lepas dijadikan lahan parkir mobil.

Perekam video menyebut fasilitas yang belum digunakan itu dimanfaatkan sementara untuk mendukung kegiatan anak muda di desa.

"Pak Prabowo, izin sek yo. Koperasi Merah Putihmu rong kanggo ki, Pak. Tak manfaatne kanggo parkir, Pak. Kanggo parkir, iki lho, ya," ujar narator dalam video tersebut, dikutip Sabtu (20/6).

Narator video menjelaskan, pemanfaatan bangunan Kopdes itu dilakukan karena belum digunakan secara optimal. Menurutnya, lokasi tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat ketika digunakan untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang.

"Ya, seperti inilah cara anak-anak muda di desa kami memanfaatkan sesuatu yang belum bermanfaat sehingga bermanfaat dan bisa menjadi pemasukan untuk kegiatan anak-anak muda," katanya.

Narator menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto apabila penggunaan gedung tersebut dianggap tidak tepat. Ia meminta arahan terkait pemanfaatan bangunan yang dimaksud.

"Maaf, izin Pak Prabowo ya, kami gunakan Koperasi Merah Putih. Dan jika yang kami lakukan salah, mohon petunjuknya buat Bapak Prabowo ya," tuturnya.

Dalam video itu, perekam menilai aktivitas yang digelar di sekitar lokasi turut memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro di desa setempat.

Editor: Sabik Aji Taufan
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