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Kuswandi
Kamis, 18 Juni 2026 | 13.52 WIB

Viral, Pria Diduga Intel Diamankan Mahasiswa UMY saat Menyusup di Sela-sela Aksi Unjuk Rasa, Polda Jogja Akui Anggotanya yang Bertugas

Ilustrasi polisi. Antara

 

 
JawaPos.com - Viral di media sosial, seorang pria yang diduga anggota Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda DIY, diamankan sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (17/6). Pria tersebut diamankan karena disinyalir menyusup dan melakukan pemantauan jalannya aksi unjuk rasa, yang sebelumnya digelar di kawasan titik nol kilometer Jogjakarta.
 
Dalam video yang beredar luas, pria muda yang mengenakan kaus hitam celana jeans tersebut tampak kelimpungan saat dicecar sejumlah mahasiswa. Setelah diinterogasi, pria yang belakangan berinisial 'D' tersebut akhirnya mengakui jika dirinya merupakan anggota korps bhayangkara dari Polda Jogjakarta, yang ditugaskan atasannya memantau kegiatan aksi unjuk rasa Mahasiswa UMY. 
 
Menanggapi adanya video tersebut, Kabid Humas Polda DIY Kombes. Pol Ihsan, membenarkan jika pria yang diamankan merupakan anggotanya.
 
"Terkait video yang beredar di media sosial, kami sampaikan bahwa pria yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY," 
kata Ihsan, dilansir dari akun instgram Polda DIY, Kamis (18/6).
 
Menurut Ihsan, pria yang diamankan tersebut merupakan petugas yang resmi terlibat dalam surat perintah pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, yang dilaksanakan hari ini di titik nol kilometer.
 
“Adapun kehadiran yang bersangkutan di lokasi adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan murni dalam rangka mengawal keselamatan peserta aksi, kembali ke kampusnya dalam keadaan aman dan selamat,” imbuh Ihsan.
 
Terkait mis komunikasi dan kesalahpahaman tersebut, menurut Ihsan telah diselesaikan dengan humanis. 
 
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"Kami telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik, degan pihak rektorat dan mahasiswa. Dan saat ini anggota tersebut telah kembali ke Polda DIY. Oleh karena iti, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi ke pihak rektorat dan mahasiswa atas koordinasi yang sangat baik, yang sudah terjalin saat ini," tukas Ihsan.

Editor: Kuswandi
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