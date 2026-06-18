Viral, Pria Diduga Intel Diamankan Mahasiswa UMY saat Menyusup di Sela-sela Aksi Unjuk Rasa, Polda Jogja Akui Anggotanya yang Bertugas

Ilustrasi polisi. Antara

JawaPos.com - Viral di media sosial, seorang pria yang diduga anggota Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda DIY, diamankan sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (17/6). Pria tersebut diamankan karena disinyalir menyusup dan melakukan pemantauan jalannya aksi unjuk rasa, yang sebelumnya digelar di kawasan titik nol kilometer Jogjakarta.

Dalam video yang beredar luas, pria muda yang mengenakan kaus hitam celana jeans tersebut tampak kelimpungan saat dicecar sejumlah mahasiswa. Setelah diinterogasi, pria yang belakangan berinisial 'D' tersebut akhirnya mengakui jika dirinya merupakan anggota korps bhayangkara dari Polda Jogjakarta, yang ditugaskan atasannya memantau kegiatan aksi unjuk rasa Mahasiswa UMY.

Menanggapi adanya video tersebut, Kabid Humas Polda DIY Kombes. Pol Ihsan, membenarkan jika pria yang diamankan merupakan anggotanya.

kata Ihsan, dilansir dari akun instgram Polda DIY, Kamis (18/6). "Terkait video yang beredar di media sosial, kami sampaikan bahwa pria yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY,"

Menurut Ihsan, pria yang diamankan tersebut merupakan petugas yang resmi terlibat dalam surat perintah pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, yang dilaksanakan hari ini di titik nol kilometer.

“Adapun kehadiran yang bersangkutan di lokasi adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan murni dalam rangka mengawal keselamatan peserta aksi, kembali ke kampusnya dalam keadaan aman dan selamat,” imbuh Ihsan.