Eks Lurah Condongcatur Jogja Korupsi 'Tanah Kas Desa', Kerugian Capai Rp 1,74 Miliar

JawaPos.com - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap modus kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa yang melibatkan mantan Lurah Condongcatur berinisial R ,48. dengan nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp1,74 miliar.
Kasubdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY Ajun Komisaris Besar Polisi Haris Munandar Hasyim di Yogyakarta,, mengatakan tersangka R telah ditahan di Markas Polda DIY sejak Senin (29/6).
"Dasar kami melakukan penindakan terhadap perkara ini, yaitu dari laporan polisi Nomor LP/A/14/V/2025/SPKT/DITRESKRIMSUS/POLDA D.I. Yogyakarta tanggal 5 Mei 2025," katanya.
Haris menjelaskan saat masih menjabat sebagai lurah pada periode 2021–2023, R diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menyewakan tanah kas desa seluas 1.980 meter persegi yang berada di Padukuhan Gandok, Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman.
Lahan tersebut dibagi menjadi beberapa kapling yang kemudian disewakan kepada 17 penyewa.
"Tanah ini disewakan kepada 17 penyewa dengan luas (keseluruhan) 1.980 meter persegi," katanya.
Ia menjelaskan harga sewa setiap kapling bervariasi, antara Rp50 juta hingga Rp100 juta untuk masa sewa lima tahun.
"Oleh penyewa kemudian didirikan bangunan secara pribadi untuk tempat tinggal," ujar Haris.
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