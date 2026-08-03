Banjir Terjang Kota Padang, Tanggul Jebol Hingga Air Sungai Meluap

JawaPos.com - Hujan deras yang mengguyur Padang, Sumatera Barat (Sumbar), sejak Minggu (2/8) memicu banjir di berbagai titik di kota tersebut.

Sejumlah tanggul dilaporkan jebol dan mengakibatkan air sungai meluap dan membanjiri permukiman warga.

Sampai Senin sore (3/8), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk memitigasi dampak banjir.

Dilansir dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group), hujan deras mengguyur Kota Padang sejak Minggu (2/8) malam hingga Senin siang.

Akibatnya air sungai menjadi keruh dan terjadi luapan. Kondisi tersebut langsung berpengaruh pada operasional Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Air Minum Kota Padang.

Menurut Humas Perumda Air Minum Kota Padang Adhie Zein, beberapa IPA tidak dapat beroperasi karena intake tertimbun material yang terbawa arus sungai.

Semua intake terpaksa off karena tingkat kekeruhan air baku sangat tinggi. Akibatnya, air tidak bisa diolah sama sekali.

”Kekeruhan air sungai sangat tinggi tidak bisa diolah sama sekali. Seluruh intake off dulu mulai siang ini,” kata dia.

Adhie menyatakan bahwa untuk sementara bakal terjadi gangguan distribusi air kepada pelanggan. Baik di wilayah pusat, utara, maupun selatan.