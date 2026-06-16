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Ryandi Zahdomo
Selasa, 16 Juni 2026 | 16.20 WIB

Diduga Tak Terima Putus Cinta, Pemuda di Samarinda Tembak Kepala Mantan Kekasihnya dengan Senapan Angin

Ilustrasi penembakan ke mahasiswi oleh mantan pacar. (Kaltim Post) - Image

Ilustrasi penembakan ke mahasiswi oleh mantan pacar. (Kaltim Post)

JawaPos.com - Seorang mahasiswi di Samarinda berinisial LA, 20, menjadi korban penembakan senapan angin di Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu. Insiden tragis ini terjadi pada Jumat (12/6) malam sekitar pukul 22.25 Wita, tepat saat korban hendak masuk ke halaman rumahnya. Pelaku penembakan brutal tersebut ternyata merupakan kekasih korban sendiri, seorang pemuda berinisial MZ, 22.

Akibat serangan mendadak itu, korban LA mengalami luka serius di bagian kepala. Warga dan kerabat yang mengetahui kejadian tersebut langsung melarikan korban ke rumah sakit terdekat demi mendapatkan perawatan medis darurat. Kasus penembakan mahasiswi di Samarinda ini langsung memicu penyelidikan oleh aparat kepolisian setempat.

Detik-Detik Penembakan Terekam Kamera CCTV

Dikutip dari Kaltim Post (JawaPos Group), aksi kekerasan ini terbilang sangat berani karena dilakukan di area pemukiman. Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV) yang berada di sekitar lokasi kejadian, korban terlihat ditembak dari jarak dekat saat berada di area luar rumahnya. Begitu peluru senapan angin mengenai kepala korban, terduga pelaku MZ langsung melarikan diri dari tempat kejadian perkara (TKP).

Bergerak cepat setelah menerima laporan, tim Unit Reskrim Polsek Samarinda Ulu langsung melacak keberadaan pelaku. Polisi melakukan pengejaran intensif ke berbagai titik yang diduga menjadi tempat persembunyian pemuda tersebut.

Pelaku Ditangkap Polisi dalam Waktu Kurang dari 4 Jam

Kurang dari empat jam setelah insiden penembakan, petugas berhasil meringkus MZ tanpa perlawanan berarti. Pelaku ditemukan bersembunyi di kawasan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain mencokok pelaku, polisi juga berhasil mengamankan satu pucuk senapan angin yang digunakan MZ untuk melukai kekasihnya.

Kapolsek Samarinda Ulu AKP Asriadi membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan terduga pelaku penembakan mahasiswi tersebut. Saat ini, MZ sedang menjalani pemeriksaan secara maraton untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Ada laporannya dan untuk terduga pelaku sudah kami amankan. Masih pemeriksaan terhadap pelaku dan korban masih dirawat di rumah sakit," ujar Asriadi.

Motif Asmara: Diduga Tidak Terima Diputus Cinta

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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