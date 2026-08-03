Kodam Cenderawasih Pastikan Pelaku Penembakan 4 Pekerja Proyek di Tolikara adalah OPM

Ilustrasi penembakan. (Istimewa)
JawaPos.com - Serangan terhadap pekerja proyek di Kali Kabur, Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kodam XVII/Cenderawasih memastikan hal itu. Dalam serangan pada Minggu malam (2/8) tersebut, 4 orang menjadi korban penembakan.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Tri Purwanto menyampaikan bahwa para pekerja bertugas dalam proyek jalan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wamena. Mereka diserang sekitar pukul 19.30 WIT.
”Berdasarkan hasil investigasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan aparat gabungan TNI-Polri, aksi penembakan tersebut telah dikonfirmasi dilakukan oleh OPM pimpinan Botak Wanimbo bersama kelompok Teranus Enumbi,” kata Tri dalam keterangannya pada Senin (3/8).
OPM, lanjut Tri, menyasar para pekerja PT Sutan Harauli Jaya (PT SHJ) yang tengah melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Petugas gabungan di lapangan sudah berhasil mengidentifikasi 4 korban penembakan yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
”Masing-masing bernama Arman Sibarani, Erlin Aritonang, Barengga yang merupakan Orang Asli Papua (OAP), serta Alfonds, yang seluruhnya merupakan pekerja proyek PT SHJ, kecuali Barengga yang merupakan masyarakat setempat,” terang dia.
Dalam serangan itu, beberapa pekerja proyek berhasil menyelamatkan diri dengan melarikan diri menuju Distrik Kanggime. Mereka kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada perusahaan sehingga informasi dapat segera diteruskan sampai ke aparat keamanan.
Merespons serangan tersebut, aparat gabungan yang terdiri atas Satgas Yonif 511/DY, Satgas Yonif 136/TS, Koramil Ilu, dan Polsek Ilu bergerak cepat menuju lokasi untuk melaksanakan evakuasi. Langkah itu diambil di tengah medan yang berat serta potensi ancaman dari kelompok bersenjata.
”Seluruh korban meninggal dunia maupun para pekerja yang selamat berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian,” ujarnya.
Tri memastikan, 3 jenazah korban sudah disemayamkan di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Sementara 1 jenazah lainnya berada di RSUD Tolikara untuk penanganan lebih lanjut. Dalam evakuasi tersebut tidak ada korban dari unsur aparat keamanan.
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