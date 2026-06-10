Perluas Jangkauan, YUKK Payment Gateway Perkuat Ekosistem Pembayaran di 23 Semarang Shopping Center

Aktivitas salah satu pusat kuliner di di pusat perbelanjaan 23 Semarang Shopping Center. (Istimewa)
JawaPos.com – Aplikasi pembayaran YUKK Payment Gateway guna memberikan kenyamanan bertransaksi bagi masyarakat. Terbaru, YUKK Payment Gateway berkolaborasi dengan ID Kitchen Projection di pusat perbelanjaan 23 Semarang Shopping Center, sebuah destinasi gaya hidup dan pusat perbelanjaan terbaru di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Lewat kerja sama ini, YUKK Payment Gateway menyediakan QRIS untuk memudahkan para pengunjung melakukan pembayaran di semua tenant. Pengunjung cukup memindai (scan) QRIS melalui e-wallet atau mobile banking.
"Kami bangga dapat dipercaya oleh ID Kitchen Projection untuk mendukung transaksi digital di food court yang mereka kelola di pusat perbelanjaan 23 Semarang Shopping Center ini. Kami memahami pentingnya menghadirkan sistem pembayaran yang tidak hanya mudah digunakan oleh pengunjung, tetapi juga mampu mendukung kelancaran operasional tenant," ujar Ngo Agustino, Co-Founder & Chief Marketing Officer YUKK Payment Gateway dalam keterangannya.
Melalui kolaborasi ini, pihaknya berharap dapat menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih nyaman bagi pengunjung, sekaligus mendukung efisiensi operasional tenant.
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YUKK Payment Gateway telah dipercaya untuk menyediakan sistem pembayaran digital di berbagai food court, pusat perbelanjaan, maupun venue berskala besar di Indonesia, antara lain, Summarecon Mall Serpong, Mall Alam Sutera, 23 Paskal, NICE PIK, ICE BSD (Indonesia Convention Exhibition), dan Living World Alam Sutera.
Pusat perbelanjaan 23 Semarang hadir dengan konsep mixed-use lifestyle retail destination yang menggabungkan aktivitas belanja, hiburan, kuliner, dan komunitas dalam satu kawasan terpadu. Pusat perbelanjaan yang dikelola oleh PT Indonesian Paradise Property, Tbk (Paradise Indonesia) ini berdiri di atas lahan seluas 65.000 meter persegi, di Jalan Puri Anjasmoro Blok F1, Tawangsari, Semarang Barat.
Lebih dari 200 tenant dari berbagai kategori usaha, antara lain, food and beverage (F&B), mode, kecantikan, kebutuhan rumah tangga, hingga berbagai kategori ritel lainnya dihadirkan di sini. Dengan berbagai tenant itu, 23 Semarang diharapkan dapat memberikan pilihan yang lebih beragam bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan ekonomi di Semarang.
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