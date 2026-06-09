Ikut Pelatihan Membuat Kue dari Pisang, Ibu-ibu di Serang Dapat Cuan Jutaan Rupiah

Peserta pelatihan dibekali keterampilan membuat pisang sale serta banana coin. (Istimewa)
JawaPos.com - Program Perempuan Berdaya yang digagas Yayasan Indonesia Setara (YIS) terus mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi perempuan melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal.
Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS), Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan program tersebut dirancang untuk membuka peluang usaha bagi perempuan dengan memanfaatkan komoditas yang mudah dijumpai di lingkungan sekitar.
Salah satu pelatihan digelar di Kota Serang, Banten, pada 25 Mei 2026 bekerja sama dengan Rumah Sandiuno Indonesia.
Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan pelatihan mengolah pisang menjadi produk bernilai tambah.
Menurut Sandiaga Uno, pemilihan komoditas pisang dilakukan karena tanaman tersebut merupakan salah satu potensi unggulan daerah yang memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk usaha rumahan.
Peserta dibekali keterampilan membuat pisang sale serta banana coin, camilan berbahan dasar pisang yang dinilai memiliki daya simpan lebih lama dan nilai jual lebih tinggi dibandingkan buah segar.
Selain pelatihan produksi, peserta juga memperoleh pendampingan terkait perhitungan biaya produksi, strategi penentuan harga jual, hingga pengelolaan usaha sederhana agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.
Hasil pelatihan tersebut, kata Sandiaga Uno, menunjukkan respons yang cukup positif dari peserta.
Dalam waktu sekitar tiga jam setelah pelatihan, sejumlah peserta berhasil mendapatkan pesanan produk dalam jumlah signifikan.
Salah seorang peserta bernama Utami tercatat memperoleh pesanan sebanyak 300 produk dengan harga jual Rp 15.000 per buah.
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