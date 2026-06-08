Cemburu Berujung Maut, Bidan di Situbondo Tewas Dibunuh Suami Sendiri

Seorang bidang di Situbondo, Jatim dibunuh suaminya sendiri. Polisi mengamankan pelaku. (Dokumentasi Polres Situbondo)
JawaPos.com - Kisah tragis seorang bidan RSUD Besuki di Situbondo, Jawa Timur, yang tewas di tangan suaminya, Ahmad Rizky Hidayaturrahman, 32 tahun, tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Korban adalah Murtafia Rafika Devi. Perempuan 34 tahun tersebut ditemukan tak bernyawa di saluran drainase di Kecamatan Banyuglugur pada Sabtu malam (6/6). Pelaku ditangkap polisi pada Minggu (7/6).
Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Selimat mengatakan kasus pembunuhan ini terbongkar setelah pelaku, Ahmad menyesali perbuatannya dan menyerahkan diri ke Mapolda Jawa Timur, Surabaya.
“Yang menemukan jenazah di dalam selokan adalah anggota polsek banyuglugur, dan tim resmob Paolres Situbondo,” ujar AKP Selimat, dikutip dari Jawa Pos Radar Situbondo pada Senin (8/6).
Setelah terduga pelaku yang menyerahkan diri ke Mapolda Jatim pada Sabtu malam (6/7), polisi langsung menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan dan dibawa ke Mapolres Situbondo.
“Pukul 5.00 pagi baru tiba di Mapolres. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia juga sudah mengaku membunuh istrinya karena cemburu, sakit hati pada istrinya. Masih kami dalami lagi motifnya,” imbuhnya.
Terduga pelaku diduga menghabisi nyawa istrinya dengan menghantamkan batu ke bagian kepala. Benturan keras tersebut menyebabkan ibu dua anak tersebut mengalami pendarahan dan meninggal dunia.
Jasad korban diduga dibuang ke drainase di wilayah Banyuglugur untuk menghilangkan jejak kejahatan. “Kami mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya batu yang dibuat memukul kepala korban,” pungkas AKP Selimat.
Akibat perbuatannya, Ahmad Rizky dijerat dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan biasa. Ia terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. (*)
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"