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Novia Herawati
Kamis, 23 Juli 2026 | 19.50 WIB

1 Bulan Kasus ASN Bangkalan Meninggal di Juanda, Terduga Pelaku Erlan Belum Ditangkap

Petugas Basarnas mengevakuasi jenazah ASN Bangkalan yang ditemukan meninggal di parkiran bandara internasional Juanda Sidoarjo. (Basarnas Surabaya) - Image

Petugas Basarnas mengevakuasi jenazah ASN Bangkalan yang ditemukan meninggal di parkiran bandara internasional Juanda Sidoarjo. (Basarnas Surabaya)

JawaPos.com - Kasus dugaan pembunuhan ASN Pemkab Bangkalan di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo sudah genap satu bulan.

Namun, hingga kini polisi belum juga berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan, Erlan, Kamis (23/7).

"Kami masih ngejar terus, kak," tutur Katim Operasional Unit III Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, Aipda Sigit Dwi Susanto ketika dikonfirmasi JawaPos.com via WhatsApp, Kamis (23/7).

Erlan diidentifikasi sebagai orang terakhir yang bersama korban sebelum ditemukan tewas di parkiran bandara Juanda Sidoarjo.

Sebagai informasi, masyarakat digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam mobil yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo pada Rabu siang, 24 Juni 2026.

Korban adalah Ruly Yunis Setiawati, perempuan, 50 tahun, warga Desa Mlajah, Bangkalan.

Semasa hidup, ia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan.

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang driver taksi online. Kecurigaan muncul setelah ia mencium bau menyengat dan mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil Toyota Kijang Innova.

Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, mobil dengan nopol M 1090 GP tersebut masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu sore (20/6). Mobil itu tak pernah keluar lagi hingga ditemukan jasad perempuan.

Kejanggalan mulai terendus ketika rekaman CCTV menunjukan korban tidak datang seorang diri.

Editor: Bayu Putra
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