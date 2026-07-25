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Tazkia Royyan Hikmatiar
Minggu, 26 Juli 2026 | 01.25 WIB

Satpam Tewas di Perairan Waduk Jatiluhur, Masih Pakai Seragam Lengkap

Seorang satpam Waduk Jatiluhur, Purwakarta berinisial S, 43, ditemukan tewas dalam keadaan berseragam lengkap di perairan kawasan tersebut (Tribata News Polda Jabar)

 

JawaPos.com - Seorang satpam Waduk Jatiluhur, Purwakarta berinisial S, 43, ditemukan tewas dalam keadaan berseragam lengkap di perairan kawasan tersebut pada Jumat (24/7) kemarin. Polisi masih melakukan serangkaian penyelidikan untuk memastikan kematian korban.

Kasat Polair Polres Purwakarta AKP Jamal Nasir mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat sekitar pukul 09.30 WIB ada penemuan mayat di perairan Waduk Jatiluhur.

“Begitu menerima laporan, personel kami langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan awal, mengamankan TKP, mengumpulkan barang bukti, dan meminta keterangan dari para saksi. Saat ini penyelidikan masih terus dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip dari situs resmi Polda Jabar, Sabtu (25/7).

Ia menerangkan, peristiwa bermula ketika rekan kerja korban mendapati pos jaga dalam keadaan kosong pada Kamis malam (23/7) sekitar pukul 22.00 WIB. Di lokasi hanya ditemukan sepeda motor milik korban yang masih terparkir di dekat pos keamanan.

Salah seorang saksi kemudian berupaya menghubungi korban melalui telepon seluler, namun nomor korban sudah tidak dapat dihubungi. Tak lama, perangkat handy talky (HT) milik korban ditemukan berada di atas sebuah perahu di sekitar lokasi.

Keesokan paginya, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di perairan Waduk Jatiluhur, tidak jauh dari lokasi ditemukannya HT tersebut. Saat ditemukan, korban masih mengenakan seragam security lengkap.

Saat ini, Jamal mengatakan bahwa Satreskrim Polres Purwakarta bersama Satpolairud telah melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, serta mengumpulkan barang bukti sebagai bagian dari proses penyelidikan.

“Seluruh langkah dilakukan sesuai prosedur agar proses penanganan berjalan optimal,” pungkasnya.

Editor: Estu Suryowati
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