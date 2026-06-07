Prabowo Santap MBG Bersama Pelajar Sekolah Rakyat di Tabanan, Enak!

Presiden Prabowo Subianto menikmati makan siang bersama para siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6). (Bakom RI/Antara)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menikmati makan siang dengan menu spesial Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama para siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali. Presiden Prabowo meninjau sekolah tersebut pada Minggu (7/6).

Menurut keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, momen tersebut terjadi usai Presiden Prabowo memberikan arahan di hadapan para pelajar dan orang tua murid sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Bali.

"Lapor! Makan siang siap dilaksanakan," ucap salah seorang siswa yang memimpin dan melapor kepada Presiden Prabowo dilansir dari Antara.

"Laksanakan!" sahut Prabowo.

Presiden kemudian beranjak menuju ruang makan yang acapkali digunakan oleh para pelajar untuk santap siang. Prabowo kemudian menyempatkan diri untuk berbincang singkat dengan siswa tersebut, menanyakan dari mana asalnya dan tinggal bersama siapa di Pulau Dewata ini.

Di tengah-tengah para pelajar SRMP 17 Tabanan, Prabowo duduk makan siang bersama para siswa dan juga wali murid. Menu Makan Bergizi Gratis tersebut pun disantap dengan lahap.

"Enak," sahut seorang pelajar menutup santap siangnya tatkala usai menyantap Makan Bergizi Gratis di SRMP 17 Tabanan.