Fakta-fakta Anak Bupati di Riau dan Selebgram Positif Ganja Usai Menghirup Asap di Toilet, 13 Diamankan hanya 1 yang Naik Penyidikan

JawaPos.com - Penggerebekan pesta narkoba di salah satu tempat hiburan malam (THM) di Kota Pekanbaru, Riau, membuka sederet fakta mengejutkan. Pasalnya, pesta barang haram itu melibatkan selebgram lokal. Tak hanya itu, kasus ini juga menyeret nama anak pejabat daerah setempat.

Dikutip Kaltengpos (Jawa Pos Group), sebanyak 13 orang diamankan aparat gabungan TNI-Polri saat razia dini hari, Minggu (24/5). Dari jumlah itu, terdapat AF (21) yang disebut sebagai anak bupati di Riau serta SA (23), selebgram asal Pekanbaru yang sebelumnya juga sempat terseret kasus penganiayaan di Mal SKA pada 2023 lalu.

Mengutip berbagai sumber, razia dilakukan personel gabungan dari Polisi Militer TNI AD, Polisi Militer TNI AU dan Bidang Propam Polda Riau. Seluruh pihak yang diamankan kemudian diserahkan ke Satresnarkoba Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta mengatakan total ada delapan pria dan lima perempuan yang diamankan dalam operasi tersebut. Mereka adalah KS, RR, GSA, PT, AF, MAY, FTR atau FR, IMF, MA, NR, SAP, SA dan ALS.

“Total ada 13 orang yang diserahkan kepada kami, terdiri atas 8 pria dan 5 wanita yang berasal dari Pekanbaru, Kampar dan Pelalawan,” ujarnya, Rabu (27/5).

Dari penggerebekan itu, polisi menemukan sejumlah barang bukti narkotika. Pelaku berinisial FTR atau FR kedapatan membawa ganja kering seberat 9,86 gram serta cairan etomidate sebanyak 7,76 gram.

Sementara MAY diketahui membawa ganja sekitar 1,39 gram. Polisi menyebut seluruh barang bukti masih menjalani pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kandungannya.

Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Loviko menegaskan pihaknya masih mendalami asal-usul narkotika tersebut.

“Kami terus menyelidiki asal-usul barang haram yang didapatkan oleh para pelaku,” katanya.