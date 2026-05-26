Pemerintah Bakal Bangun Galangan Kapal di Lahan Transmigrasi Kepulauan Riau, Klaim Mampu Serap 20.000 Tenaga Kerja

JawaPos.com - Pemerintah berencana membangun galangan kapal di wilayah transmigrasi Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau dengan nilai investasi diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Proyek besar itu disebut bisa menyerap 20.000 tenaga kerja.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan, kawasan Galang menjadi salah satu lokasi yang diproyeksikan untuk pengembangan industri berbasis pemanfaatan lahan transmigrasi.

“Insyaallah dalam waktu dekat sedang dilakukan penilaian, juga akan ada rencana investasi untuk pembangunan kapal, galangan kapal. Di Galang ada, kami punya lahan sekitar 317 hektare, kemarin kami sudah bicara dengan BP Batam, setengahnya itu dimintakan untuk industri pengembangunan galangan kapal,” kata Iftitah kepada wartawan, Selasa (26/5).

Menurut dia, nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai triliunan dan dampak ekonomi yang dihasilkan cukup besar, terutama dari sisi penciptaan lapangan kerja.

“Nilai investasinya triliunan, sedang dihitung berapa pastinya, tapi dalam lima tahun ke depan akan ada pembukaan lapangan kerja 20.000 tenaga kerja,” ujarnya.

Iftitah menjelaskan, pendekatan pemanfaatan lahan transmigrasi kini diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar dibanding pola sebelumnya yang berbasis pembagian lahan untuk keluarga transmigran.

“Kalau dulu lahan transmigrasi 150 hektare itu hanya bisa untuk menyediakan lapangan kerja 75 kepala keluarga dengan asumsi 2 hektare, 1 kakak itu 2 hektare. Sekarang 150 hektare bisa menyediakan lapangan kerja sampai dengan 20.000 tenaga kerja,” katanya.

Bahkan, pemerintah memperkirakan efek ekonomi sudah mulai terasa sejak tahap awal pembangunan.

“Bahkan 2027 saat groundbreaking, saat pengerjaan industri awal, itu sudah diprediksi 3.000 sampai dengan 4.000 lapangan kerja terbentuk,” lanjutnya.