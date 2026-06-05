Warga Wanam Berharap Pembangunan Food Estate Dilanjutkan

Warga Wanam, Merauke, Papua Selatan, Laurentius Gali Blagaise (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)
JawaPos.com - Warga Wanam Papua Selatan mengharapkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate terus dilanjutkan mengingat dapat mempermudah akses dan meningkatkan perekonomian.
Hal itu untuk menepis narasi negatif tak berdasarkan fakta di lapangan dari film dokumenter Pesta Babi, yang menuding adanya eksodus warga hingga ratusan ribu orang.
Warga menegaskan tidak pernah terjadi pengungsian, dan justru berharap pembangunan PSN food estate Wanam terus dilanjutkan.
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Aktivitas pembukaan lahan yang saat ini berjalan disebut masih terbatas, sekitar 15 ribu hektare, dan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, panel surya, kilang minyak, hingga fasilitas penyimpanan (cold storage).
Luas kawasan PSN juga disebut tidak sebesar yang dinarasikan. Informasi yang menyebut angka hingga 2,5 juta hektare tidak sesuai, karena total kawasan diperkirakan sekitar 1 juta ha.
Selain itu, isu eksodus warga hingga 170 ribu orang tidak ditemukan di lapangan. Warga yang ditemui memastikan tidak ada perpindahan massal seperti yang dituduhkan.
Sementara terkait alat berat, meski sempat disebut ada pesanan hingga 2.000 unit ekskavator, realisasi di lapangan saat ini baru mencapai ratusan unit.
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Di tengah berbagai isu tersebut, suara warga lokal justru menunjukkan harapan terhadap pembangunan. Inosensio Sigipse, contohnya. Petani yang telah 10 tahun menetap di Wanam, mengaku mendukung proyek PSN. Ia berharap pembangunan dapat mempermudah akses dan meningkatkan perekonomian warga.
"Kalau ada pembangunan, mungkin bisa bangun perumahan dan jalan. Supaya kita jual hasil tani lebih gampang," kata pria yang akrab disapa Papa Ino, dalam keterangannya di Bandarlampung, Kamis.
Ia menggambarkan kondisi ekonomi warga yang masih sulit, dengan hasil pertanian yang tidak selalu terserap pasar. Kehadiran proyek diharapkan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
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