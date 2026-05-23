Terduga Pelaku Pembunuhan Perempuan di Jalan Sholeh Iskandar Bogor Ditangkap Polisi

JawaPos.com - Polresta Bogor telah menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jenazahnya ditemukan di Jalan Sholeh Iskandar pada Sabtu dini hari (23/5). Meski belum mengungkap kasus itu secara terperinci, polisi mengkonfirmasi bahwa terduga pelaku sudah diamankan.

”Info awal betul pelaku sudah tertangkap, untuk laporan lengkapnya masih menunggu,” ucap Humas Polresta Bogor Ipda Imam Dwi dikutip dari pemberitaan Radar Bogor (Jawa Pos Group).

Imam memastikan, Polresta Bogor segera membeber kasus tersebut secara terperinci setelah seluruh proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku sudah selesai dilakukan. Termasuk kronologi lengkap sampai jenazah korban ditemukan di pinggir jalan.

Temuan jenazah tersebut membuat geger warga yang tinggal di sekitar Simpang Yasmin, persisnya di Jalan Sholeh Iskandar mengarah Bogor Creative Center (BCC), Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar). Pasalnya, ditemukan jenazah perempuan yang tergeletak di pinggir jalan.

Jenazah itu pertama kali ditemukan sekitar pukul 01.00 WIB. Kondisinya dalam keadaan mengenaskan. Menurut warga sekitar, perempuan itu diturunkan oleh mobil orang tidak dikenal. Saat ditemukan, mata korban tertutup kain dan tampak luka pada bagian leher.

”Waktu ditemukan, matanya tertutup kain. Di bagian leher juga terlihat ada luka,” ungkap seorang warga dalam sebuah rekaman video yang beredar luas.

Temuan tersebut tidak hanya menarik atensi warga sekitar, pengguna jalan pun ikut berkerumun di lokasi temuan jenazah itu. Korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan oleh petugas medis. Sampai berita ini dibuat, polisi belum mengungkap identitas korban.