Nastasya Shine Hadirkan Inovasi di Bidang Kecantikan untuk Perempuan yang Malas Makeup

JawaPos.com – Selebgram Nastasya Shine terus melakukan inovasi baru agar usahanya yang bergerak di bidang kecantikan selalu relevan dengan perkembangan.

Menurutnya, inovasi sangat penting agar bisa memberikan yang terbaik kepada para konsumen dan keinginan mereka untuk memiliki kulit sehat, cerah, dan cantik dapat terwujud.

Nastasya Shine menghadirkan inovasi terbaru melalui Tinted Sunscreen SPF 50 untuk dapat memberikan perlindungan secara optimal dari paparan sinar ultraviolet (UV) sekaligus membuat wajah tampak lebih segar.

"Tinted Sunscreen memberikan perlindungan optimal dari paparan sinar matahari. Tak hanya itu, kulit jadi lebih glowing seperti habis makeup dan membantu menyamarkan flek dan noda hitam di wajah," ujar Nastasya Shine.

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Istri dari aktor sekaligus DJ Robby Shine mengklaim, hasil inovasinya di bawah brand kecantikan Shine Rusia mampu menghadirkan sunscreening dengan hasil seperti melakukan makeup natural.

"Jadi, kalau pakai sunscreen sudah seperti pakai makeup. Persiapannya tidak membutuhkan waktu lama, bahkan tidak sampai satu menit sudah bisa langsung terlihat glowing," akunya.

Inovasi ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan perempuan-perempuan yang malas melakukan makeup berlama-lama dan melakukan aktivitas outdoor atau di ruang terbuka.

Inovasi ini katanya memungkinkan seseorang terlihat seperti pakai makeup natural hanya dengan menggunakan sunscreen.