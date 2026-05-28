Muslimat NU Gunungkidul Dapat Bantuan Ambulans, Percepat Layanan Kesehatan Warga

Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin menyerahkan bantuan mobil ambulans. (Istimewa)
JawaPos.com - Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin menyerahkan bantuan mobil ambulans untuk Muslimat NU Gunungkidul, Yogyakarta. Bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
Penyerahan ambulans dilakukan di Kantor MWC NU Karangmojo. Adanya unit angkutan kesehatan ini bisa membantu kegiatan sosial dan kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini saya menyerahkan bantuan mobil ambulans kepada Muslimat NU Yogyakarta. Saya berharap ambulans ini bisa membantu pelayanan kesehatan, kegiatan sosial, dan kebutuhan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan pertolongan cepat,” ujar Rustini, Kamis (28/5).
Rustini menilai, kegiatan kemanusiaan yang dijalankan oleh Muslimat NU perlu didukung. Terlebih kegiatan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya melihat ibu-ibu Muslimat sangat dekat dengan masyarakat dan aktif membantu warga. Saya berharap ambulans ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat dan pelayanan masyarakat tanpa membedakan golongan,” imbuhnya.
Rustini juga menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kolaborasi dalam memperkuat pelayanan sosial dan kesehatan bagi masyarakat.
“Kami ingin terus memperkuat semangat gotong royong dan kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan sosial dan kesehatan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Sekjen DPP Perempuan Bangsa Nur Nadlifah, anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil DI Yogyakarta Kaisar Abu Hanifah, serta sejumlah tokoh dan pengurus NU setempat, di antaranya H. Agung Susinantoro, Nurharini S.Pd.I selaku Ketua PC Muslimat NU Gunungkidul, Ayu Suparti selaku Ketua Muslimat Ranting Jati, KH Mohamad Syaiful, serta ratusan kader dan simpatisan NU.
Sebelum menyerahkan ambulans, Rustini bersama rombongan juga melakukan penyerahan hewan kurban di Omah PMII. Bantuan hewan kurban tersebut selanjutnya dipotong oleh pengurus Omah PMII dan didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Yogyakarta.
