Bukan Cuma Seru-seruan, Popularitas Board Game Dorong Munculnya Metode Belajar Perubahan Iklim

Ilustrasi board game di Kafe Surabaya (Dok. Pexels/AmatPreciado)
JawaPos.com – Dalam beberapa tahun terakhir, kultur board game berkembang pesat di berbagai negara dan tidak lagi dipandang sekadar permainan hiburan. Beragam board game kini digunakan sebagai media belajar, simulasi sosial, hingga alat membangun kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.
Tren tersebut mulai dimanfaatkan peneliti di Indonesia dan Australia untuk menjawab tantangan literasi perubahan iklim yang masih rendah di kalangan peserta didik.
Melalui pendekatan permainan edukatif berbasis board game, para peneliti mencoba menghadirkan metode belajar yang lebih interaktif dan mudah dipahami dibanding pendekatan teori yang selama ini dianggap terlalu teknis bagi anak-anak usia sekolah dasar.
Baca Juga:Bosen Nongkrong? Coba 7 Cafe dengan Fasilitas Board Game Ini di Surabaya Biar Kuliner Lebih Seru
Uji coba permainan dilakukan di Nusa Tenggara Timur dan dibahas dalam forum Shaping Climate Resilience Policy Through Inclusive Research di Jakarta, Selasa (26/5).
Ahli Manajemen Risiko Bencana dari PREDIKT, Yusra Tebe, mengatakan pendekatan board game dipilih karena perubahan iklim sering kali sulit dipahami oleh anak-anak maupun guru.
“Pengetahuan tentang perubahan iklim di peserta didik cukup rendah, termasuk para guru dan pengambil kebijakan. Masih ada yang berpendapat bahwa perubahan iklim itu tidak nyata,” ujarnya.
Baca Juga:10 Board Game Cafe Terbaik di Jakarta: Tempat Nongkrong Seru Buat Main, Makan, dan Kumpul Bareng Teman
Menurut Yusra, permainan dipilih agar proses belajar terasa lebih dekat dengan keseharian anak-anak.
“Supaya anak-anak dan guru bisa belajar perubahan iklim melalui permainan sehingga lebih menyenangkan, jadi teori dan aplikasi bisa lebih dapat,” katanya.
Yang menarik, permainan tersebut tidak dirancang sepihak oleh peneliti. Anak-anak di NTT dan siswa di Sekolah Harkaway, Victoria, Australia, turut dilibatkan dalam proses pengembangan permainan melalui pendekatan co-creation.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK