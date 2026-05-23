Bikin Geger Karena Kabur Jelang Akad Nikah, Polisi Amankan Calon Pengantin Perempuan Bersama Seorang Pria

ILUSTRASI Pernikahan.
JawaPos.com - Aparat kepolisian berhasil mengamankan Nayla Anik Setiyawati, calon penggantin perempuan yang kabur menjelang pernikahannya di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng). Dia diamankan oleh polisi bersama seorang pria bernama Davin Febriansyah.
Dikutip dari pemberitaan Radar Kudus (Jawa Pos Group), perbuatan Nayla membuat keluarga dan warga di sekitar tempat tinggalnya geger. Sebab, dia kabur meninggalkan rumah hanya beberapa jam sebelum prosesi akad nikah yang sudah direncanakan berlangsung.
Oleh polisi, Nayla dan Davin diamankan pada Sabtu pagi (23/5) sekitar pukul 05.15 WIB. Keduanya diamankan oleh personel gabungan dari Polsek Tlogowungu, Resmob Polresta Pati, dan Resmob Polres Jepara. Mereka diamankan dari sebuah hotel di wilayah Jepara.
Kapolsek Tlogowungu AKP Mujahid menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan dari keluarga Nayla pada Kamis (21/5) pagi. Dalam laporan tersebut, keluarga menyebut Nayla meninggalkan rumah melalui pintu belakang dengan berjalan kaki pada hari pernikahannya.
”Setelah menerima laporan, kami langsung melakukan pencarian bersama Resmob Polresta Pati dan Resmob Polres Jepara,” kata Mujahid.
Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa Nayla diduga bersama Davin di salah satu penginapan yang berada di Jalan Nusa Indah, Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Jepara. Kecurigaan petugas semakin kuat setelah menemukan sepeda motor Honda Beat Street di area penginapan tersebut.
Saat dicek, petugas mendapati nama Davin tercatat pada buku tamu hotel penginapan dengan nomor kamar 04. Petugas kemudian melakukan pengecekan ke kamar tersebut didampingi oleh penjaga hotel. Saat pintu diketuk, Nayla dan Davin ditemukan berada di dalam kamar dan langsung diamankan tanpa perlawanan.
”Kedua orang tersebut kemudian kami bawa ke Mapolresta Pati untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” bebernya.
Kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat karena Nayla kabur tepat pada hari pernikahannya. Polisi menyebut penanganan perkara dilakukan secara humanis dan mengedepankan pendekatan kekeluargaan agar situasi tetap kondusif. Mujahid juga mengimbau masyarakat tetap mengedepankan komunikasi yang baik.
”Kami mengajak masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui adanya gangguan kamtibmas maupun kejadian yang membutuhkan kehadiran polisi. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan call center Polri 110 yang aktif selama 24 jam tanpa dipungut biaya,” ujarnya.
