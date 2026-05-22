Bandara di Sumatera Tetap Beroperasi Meski Blackout, InJourney Airports Andalkan Genset

JawaPos.com – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memastikan operasional bandara-bandara yang dikelola perseroan di wilayah Sumatera tetap berjalan normal meski terjadi blackout atau gangguan listrik di sejumlah daerah pada Jumat malam (22/5).

Regional CEO III InJourney Airports, Dwi Ananda Wicaksana mengatakan seluruh bandara di Sumatera dalam kondisi siaga meski sebagian besar telah berada di luar jam operasional penerbangan.

Ia menyebut, sejumlah wilayah justru telah memperoleh suplai listrik kembali dari PLN. Sedangkan wilayah lainnya masih menunggu dengan mengandalkan dukungan genset.

“Malam ini walaupun seluruh bandara sudah berada di luar jam operasi namun tetap siaga. Kelistrikan di sejumlah bandara yang ada di Sumatera saat ini sudah mendapat suplai dari PLN, dan sebagian bandara masih didukung genset,” ujar Dwi dalam keterangan resminya, Jumat (22/5).

Per pukul 21.30 WIB, sejumlah bandara yang telah kembali mendapatkan suplai listrik dari PLN yakni Bandar Udara Sultan Thaha, Bandar Udara Depati Amir, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II.

Lalu, Bandar Udara Radin Inten II, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah, Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin, Bandar Udara Fatmawati Soekarno, serta Bandar Udara Internasional Minangkabau.

“Sementara itu, operasional kelistrikan di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan Bandar Udara Sisingamangaraja XII masih mengandalkan dukungan genset,” jelasnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5) malam. Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL Gregorius Adi Trianto mengatakan berdasarkan hasil penelusuran sementara gangguan terjadi pada jaringan transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai yang berada di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.