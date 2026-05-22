Rian Alfianto
Sabtu, 23 Mei 2026 | 03.48 WIB

Gangguan Listrik Massal Lumpuhkan Sumbagut, PLN Ungkap Biang Keroknya 

Ilustrasi listrik padam. (Istimewa)

JawaPos.com - Gangguan listrik massal dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. PT PLN (Persero) sendiri mengkonfirmasi masalah tersebut dan mengklaim saat ini tengah melakukan pemeriksaan intensif terkait gangguan sistem kelistrikan yang memicu pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah Sumatera bagian utara (Sumbagut), Kamis (22/5) malam.

Gangguan tersebut berdampak pada sejumlah provinsi, mulai dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat hingga Riau. PLN menyebut pemadaman terjadi setelah sistem kelistrikan Sumatra Bagian Utara dan Sumatra Bagian Tengah terpisah.

Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun PLN, gangguan terjadi pada pukul 18.44 WIB akibat terputusnya jaringan transmisi di Rumai Muaro Bungo 275 kV. Kondisi itu menyebabkan Sumatra Bagian Utara mengalami padam total.

“Pukul 18:44 Sistem Sumatera Bagian Utara - Sumatera Bagian Tengah Terpisah dan Sumatra Bagian Utara Padam Total. Terputus di Rumai Muaro Bungo 275 kV,” demikian informasi sementara PLN.

Wilayah yang terdampak pemadaman meliputi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Riau.

Terpisah, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan saat ini PLN telah mengerahkan tim teknis ke lapangan guna melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan sekaligus menelusuri penyebab pasti gangguan yang terjadi.

PT PLN (Persero) saat ini tengah melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Sumatra,” ujar Gregorius dalam keterangannya, Kamis (22/5).

Ia menambahkan, PLN terus melakukan upaya pemulihan secara bertahap agar pasokan listrik di wilayah terdampak dapat segera kembali normal.

“Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, untuk upaya pemulihan sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi,” katanya.

