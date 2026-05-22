Gangguan Listrik Massal Lumpuhkan Sumbagut, PLN Ungkap Biang Keroknya 

Ilustrasi listrik padam. (Istimewa)
JawaPos.com - Gangguan listrik massal dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. PT PLN (Persero) sendiri mengkonfirmasi masalah tersebut dan mengklaim saat ini tengah melakukan pemeriksaan intensif terkait gangguan sistem kelistrikan yang memicu pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah Sumatera bagian utara (Sumbagut), Kamis (22/5) malam.
Gangguan tersebut berdampak pada sejumlah provinsi, mulai dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat hingga Riau. PLN menyebut pemadaman terjadi setelah sistem kelistrikan Sumatra Bagian Utara dan Sumatra Bagian Tengah terpisah.
Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun PLN, gangguan terjadi pada pukul 18.44 WIB akibat terputusnya jaringan transmisi di Rumai Muaro Bungo 275 kV. Kondisi itu menyebabkan Sumatra Bagian Utara mengalami padam total.
“Pukul 18:44 Sistem Sumatera Bagian Utara - Sumatera Bagian Tengah Terpisah dan Sumatra Bagian Utara Padam Total. Terputus di Rumai Muaro Bungo 275 kV,” demikian informasi sementara PLN.
Wilayah yang terdampak pemadaman meliputi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Riau.
Terpisah, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan saat ini PLN telah mengerahkan tim teknis ke lapangan guna melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan sekaligus menelusuri penyebab pasti gangguan yang terjadi.
“PT PLN (Persero) saat ini tengah melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Sumatra,” ujar Gregorius dalam keterangannya, Kamis (22/5).
Ia menambahkan, PLN terus melakukan upaya pemulihan secara bertahap agar pasokan listrik di wilayah terdampak dapat segera kembali normal.
“Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, untuk upaya pemulihan sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi,” katanya.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah