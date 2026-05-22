Banu Adikara
Jumat, 22 Mei 2026 | 20.28 WIB

Revitalisasi KC Semarang untuk Perkuat Layanan Bisnis di Jawa Tengah

ILUSTRASI. Gedung KB Bank. (istimewa)

JawaPos.com — KB Bank meresmikan kembali Kantor Cabang Semarang sebagai bagian dari transformasi bisnis ritel dan penguatan layanan perbankan di Jawa Tengah. 

Revitalisasi ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan layanan keuangan yang lebih terintegrasi bagi nasabah prioritas, pelaku usaha, hingga ekosistem bisnis di Semarang dan sekitarnya.

Direktur Utama KB Bank, Kunardy Darma Lie dalam keterangan tertulisnya mengatakan, revitalisasi kantor cabang diharapkan menjadi pusat solusi keuangan yang mendukung pertumbuhan bisnis nasabah sekaligus memperkuat kolaborasi dengan komunitas usaha di Jawa Tengah.

“Kami ingin KC Semarang menjadi pusat solusi keuangan yang mampu mendukung pertumbuhan bisnis nasabah,” ujarnya.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, lanjut Kurnady, pihaknya juga menghadirkan Priority Banking Center untuk memperkuat layanan affluent dan priority banking di wilayah Jawa Tengah.

Menurut Kunardy, kebutuhan layanan wealth management, transaction banking, hingga ecosystem banking terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas perdagangan, distribusi, manufaktur, dan wirausaha di Semarang.

“KC Semarang diharapkan dapat menjadi pusat layanan yang mendukung kebutuhan nasabah dan pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan layanan pendanaan dan transaksi perbankan di wilayah Jawa Tengah,” tutupnya.

Editor: Banu Adikara
