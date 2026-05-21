Kolaborasi Lapas Tuban dan TNI Hadirkan Hunian Layak bagi Warga

JawaPos.com - Program bedah rumah hasil kolaborasi Lembaga Pemasyarakatan Tuban dan TNI resmi ditutup dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Tuban, Kamis (21/5).

Kalapas Tuban, Irwanto Dwi Yhana Putra mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan inisiasi Kemenimipas dan TNI, serta menjadi wujud komitmen kepedulian sosial bagi masyarakat kurang mampu.

"Melalui kerjasama yang terjalin dengan TNI, proses pembangunan rumah dapat berjalan baik hingga selesai tepat waktu. Ini bentuk nyata kepedulian sosial dan kolaborasi lintas instansi yang luar biasa," ujar Irwanto.

Penutupan kegiatan TTMD berlangsung di Lapangan Watu Gajah Semanding, diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan bedah rumah oleh Komandan Koramil 0811 Tuban dan dilanjutkan dengan upacara penutupan.

Suasana kebersamaan turut terasa dalam penutupan TMMD melalui penyaluran bantuan sosial berupa kursi roda kepada warga binaan penyandang disabilitas sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan.

“Program ini bukan tentang pembangunan fisik, tetapi juga membangun kepedulian dan harapan bagi masyarakat. Semoga sinergi yang baik ini dapat terus berlanjut melalui berbagai kegiatan positif lainnya,” imbuhnya.

Di sisi lain, Plh. Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur, M. Ulin Nuha mengapresiasi kolaborasi antara jajaran Lapas dan TNI dalam menyukseskan Program Aksi Kemenimpas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Semoga kegiatan seperti ini dapat terus menjadi contoh nyata bahwa Pemasyarakatan hadir tidak hanya sebagai institusi pembinaan, tetapi juga bagian dari pengabdian kepada masyarakat," ucap Ulin.

Dalam rangkaian penutupan TMMD, Lapas Tuban turut menghadirkan bazar produk karya warga binaan yang menampilkan beragam hasil pembinaan kemandirian dan keterampilan selama menjalani program pemasyarakatan.