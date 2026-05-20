Sabik Aji Taufan
Rabu, 20 Mei 2026 | 23.16 WIB

Tak Perlu Lagi Datang ke Loket, Bayar Pajak Kendaraan di NTT Sekarang Bisa Lewat Online

Penandatanganan kerja sama integrasi layanan payment gateway antara PT Finnet Indonesia (Finpay) dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Pemprov NTT. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Kini pembayaran bisa dilakukan secara digital.

Keputusan ini dibuat usai dilakukan penandatanganan kerja sama integrasi layanan payment gateway antara PT Finnet Indonesia (Finpay) dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Pemprov NTT pada aplikasi PRO NTT.

Dengan sistem ini, masyarakat bisa lebih mudah melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan berbagai retribusi daerah lainnya. Sebab, layanan tersebut sudah bisa diakses secara online.

Aplikasi PRO NTT sendiri merupakan platform digital yang dikembangkan oleh BPAD Pemprov NTT untuk menghadirkan layanan publik terintegrasi bagi masyarakat NTT. Sebelum integrasi dilakukan, proses pembayaran masih mengandalkan metode manual melalui loket maupun Virtual Account yang dinilai memiliki sejumlah keterbatasan dalam praktiknya.

Adanya integrasi dengan Finnet, pembayaran digital menjadi bisa dilakukan. Kini opsi pembayaran meliputi kartu kredit, QRIS, Dana, LinkAja hingga Virtual Account dari BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA, Bank Mega, Maybank hingga bank pembangunan daerah.

Direktur Utama Finnet Indonesia (Finpay), Rakhmad Tunggal Afifuddin mengatakan, layanan digital ini untuk mempermudak akses masyarakat. Sehingga, warga tidak perlu lagi datang ke loket untuk membayar pajak.

"Selain mempercepat proses transaksi, integrasi tersebut juga dinilai dapat mendorong inklusi keuangan digital di daerah serta meningkatkan transparansi dan ketepatan waktu pembayaran layanan publik," kata Rakhmad, Rabu (20/5).

Kerja sama ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam membangun ekosistem layanan digital yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi. Usaha ini bagian dari visi menjadikan NTT sebagai salah satu provinsi yang adaptif terhadap transformasi digital di Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bapenda Pemprov NTT, Johny Erikcson Ataupah,  Dirlantas Polda NTT, Kombes Pol Dedi Eka Jaya Helmi, Kepala Jasa Raharja NTT, Sumantri Muhammad Basawan dan Direktur Business Marketing (BM) Finnet - Azis Sidqi. 

