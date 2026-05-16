Ada Kirab Mahkota Binokasih di Bandung Malam Ini, Perhatian Rute dan Penutupan Arus Lalu Lintasnya

Polrestabes tutup jalan utama, masyarakat diminta hindari jalur untuk lancarkan acara Kirab Mahkota Binokasih di Bandung. (Instagram tmcpolrestabesbandung)
JawaPos.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar) bakal menggelar acara Kirab Mahkota Binokasih di Bandung pada Sabtu malam ini (16/5). Kegiatan yang sudah disusun sejak jauh hari itu bakal dibarengi dengan pengaturan dan penutupan arus lalu lintas. Untuk itu, Polda Jabar dan Polrestabes Bandung meminta masyarakat memerhatikan rute serta rekayasa lalu lintas yang dilakukan.
Berdasar informasi dari akun media sosial resmi @tmcpolrestabesbandung, acara Kirab Mahkota Binokasih akan berlangsung pada pukul 19.00 WIB. Acara tersebut dimulai dari Kiara Artha Park sampai Gedung Sate. Selama acara, beberapa ruas jalan yang biasa digunakan oleh masyarakat di Bandung bakal ditutup untuk sementara waktu.
”Adapun ruas jalan yang akan dilakukan penutupan Jalan Jakarta, Jalan Supratman, Jalan Diponegoro,” bunyi pemberitahuan dalam akun tersebut.
Agar tidak terjebak macet, Polrestabes Bandung mengimbau agar masyarakat di Kota Bandung menghindari jalur dan jalan tersebut. Jajaran kepolisian di Bandung memastikan bakal ada petugas yang membantu masyarakat untuk mengarahkan ke jalur dan jalan lain yang tidak ditutup. Untuk itu, masyarakat diminta mengikuti arahan petugas di lapangan.
”Tetap utamakan keselamatan, patuhi arahan petugas di lapangan, dan berkendara dengan tertib,” ajak Polrestabes Bandung.
Dalam keterangan resminya, Pemda Jabar menjelaskan bahwa Kirab Mahkota Binokasih merupakan kegiatan budaya yang dimulai dari Museum Geusan Ulun di Sumedang pada Sabtu (2/5) lalu. Mahkota itu kemudian dibawa keliling beberapa daerah di Jabar. Bandung adalah kota terakhir sekaligus menjadi lokasi acara puncak kirab tersebut.
”Mulai tahun ini Mahkota Binokasih diarak, bukan lagi pakai mobil Jeep, tetapi dengan acara kebudayaan yang berasal dari nilai leluhur kita, dibawa keliling Jabar. Mampir di 8 tempat, kemudian puncaknya nanti di Kota Bandung menuju Gedung Sate, dan kemudian nanti kembali lagi ke Sumedang,” kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Pejabat yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi atau KDM itu menyatakan bahwa Hari Tatar Sunda juga bakal rutin dilaksanakan setiap tahun dalam tajuk Milangkala Tatar Sunda. Tidak hanya dirayakan di Jabar, melainkan juga sebagian desa di wilayah Banten dan Jawa Tengah (Jateng) yang masih memiliki tradisi Sunda.
Sebelum sampai ke Bandung, Mahkota Binokasih sudah bergerak ke Kawali, Ciamis. Kemudian ke Kampung Naga di Tasikmalaya. Lanjut diarak menuju ke Cianjur dan Bogor. Napak tilas lantas berlanjut ke Karawang, Depok, dan Kabupaten Cirebon. Puncak Napak Tilas Padjadjaran berlangsung di Kota Bandung hari ini.hkota Binokasih, Polrestabes Bandung
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!