Ada Kirab Mahkota Binokasih di Bandung Malam Ini, Perhatian Rute dan Penutupan Arus Lalu Lintasnya

JawaPos.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar) bakal menggelar acara Kirab Mahkota Binokasih di Bandung pada Sabtu malam ini (16/5). Kegiatan yang sudah disusun sejak jauh hari itu bakal dibarengi dengan pengaturan dan penutupan arus lalu lintas. Untuk itu, Polda Jabar dan Polrestabes Bandung meminta masyarakat memerhatikan rute serta rekayasa lalu lintas yang dilakukan.

Berdasar informasi dari akun media sosial resmi @tmcpolrestabesbandung, acara Kirab Mahkota Binokasih akan berlangsung pada pukul 19.00 WIB. Acara tersebut dimulai dari Kiara Artha Park sampai Gedung Sate. Selama acara, beberapa ruas jalan yang biasa digunakan oleh masyarakat di Bandung bakal ditutup untuk sementara waktu.

”Adapun ruas jalan yang akan dilakukan penutupan Jalan Jakarta, Jalan Supratman, Jalan Diponegoro,” bunyi pemberitahuan dalam akun tersebut.

Agar tidak terjebak macet, Polrestabes Bandung mengimbau agar masyarakat di Kota Bandung menghindari jalur dan jalan tersebut. Jajaran kepolisian di Bandung memastikan bakal ada petugas yang membantu masyarakat untuk mengarahkan ke jalur dan jalan lain yang tidak ditutup. Untuk itu, masyarakat diminta mengikuti arahan petugas di lapangan.

”Tetap utamakan keselamatan, patuhi arahan petugas di lapangan, dan berkendara dengan tertib,” ajak Polrestabes Bandung.

Dalam keterangan resminya, Pemda Jabar menjelaskan bahwa Kirab Mahkota Binokasih merupakan kegiatan budaya yang dimulai dari Museum Geusan Ulun di Sumedang pada Sabtu (2/5) lalu. Mahkota itu kemudian dibawa keliling beberapa daerah di Jabar. Bandung adalah kota terakhir sekaligus menjadi lokasi acara puncak kirab tersebut.

”Mulai tahun ini Mahkota Binokasih diarak, bukan lagi pakai mobil Jeep, tetapi dengan acara kebudayaan yang berasal dari nilai leluhur kita, dibawa keliling Jabar. Mampir di 8 tempat, kemudian puncaknya nanti di Kota Bandung menuju Gedung Sate, dan kemudian nanti kembali lagi ke Sumedang,” kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Pejabat yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi atau KDM itu menyatakan bahwa Hari Tatar Sunda juga bakal rutin dilaksanakan setiap tahun dalam tajuk Milangkala Tatar Sunda. Tidak hanya dirayakan di Jabar, melainkan juga sebagian desa di wilayah Banten dan Jawa Tengah (Jateng) yang masih memiliki tradisi Sunda.