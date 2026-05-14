Polres Bogor Serahkan 13 Rumah ASRI, Tahap Kedua Bakal Menjangkau 38 Kecamatan

Polres Bogor menyelesaikan pembangunan 13 unit rumah dalam program ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah). (Polres Bogor)
JawaPos.com - Polres Bogor menuntaskan pembangunan 13 unit Rumah ASRI bagi warga kurang mampu di Kabupaten Bogor. Program ini menjadi bagian dari inisiatif penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Penyerahan tiga unit terakhir dilakukan langsung oleh Kapolres Bogor Wikha Ardilestanto pada Rabu (13/5/2026). Dengan penyerahan tersebut, target tahap pertama dinyatakan selesai 100 persen.
Kapolres didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Bogor, Ny Agia Wikha. Penyerahan kunci dilakukan secara maraton di wilayah Ciawi, Kemang, dan Parung.
“Alhamdulillah, kami telah menyerahkan tiga unit terakhir. Dengan demikian, total 13 unit Rumah ASRI yang kami targetkan semuanya sudah selesai dibangun dan diserahkan kepada warga penerima manfaat,” ujar AKBP Wikha.
Kapolres menegaskan program ini belum berhenti pada tahap pertama. Polres Bogor telah menyiapkan kelanjutan program untuk menjangkau lebih banyak warga.
“Namun, ini belum hasil akhir, ini baru tahap pertama dalam rangka kegiatan di bulan Ramadan kemarin,” sambungnya.
Rangkaian penyerahan dimulai dari Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi. Setelah itu, rombongan melanjutkan kegiatan ke Desa Pabuaran di Kecamatan Kemang dan Desa Iwul di Kecamatan Parung.
Program Rumah ASRI merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Rapi, dan Indah. Program ini menyasar rumah warga yang dinilai sudah tidak layak huni.
Pendanaan pembangunan berasal dari program internal bertajuk Polisi Baik Polres Bogor. Dana tersebut digunakan untuk membangun ulang rumah warga agar memenuhi standar kesehatan dan keamanan.
“Ini adalah bagian dari komitmen kami menjalankan instruksi Presiden. Kami ingin memastikan kehadiran Polri tidak hanya dalam aspek keamanan, tapi juga menjadi solusi nyata bagi kesulitan ekonomi masyarakat,” tegas Wikha.
