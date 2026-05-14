Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Jumat, 15 Mei 2026 | 02.07 WIB

Polres Bogor Serahkan 13 Rumah ASRI, Tahap Kedua Bakal Menjangkau 38 Kecamatan

Polres Bogor menyelesaikan pembangunan 13 unit rumah dalam program ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah). (Polres Bogor) - Image

Polres Bogor menyelesaikan pembangunan 13 unit rumah dalam program ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah). (Polres Bogor)

JawaPos.com - Polres Bogor menuntaskan pembangunan 13 unit Rumah ASRI bagi warga kurang mampu di Kabupaten Bogor. Program ini menjadi bagian dari inisiatif penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Penyerahan tiga unit terakhir dilakukan langsung oleh Kapolres Bogor Wikha Ardilestanto pada Rabu (13/5/2026). Dengan penyerahan tersebut, target tahap pertama dinyatakan selesai 100 persen.

Kapolres didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Bogor, Ny Agia Wikha. Penyerahan kunci dilakukan secara maraton di wilayah Ciawi, Kemang, dan Parung.

“Alhamdulillah, kami telah menyerahkan tiga unit terakhir. Dengan demikian, total 13 unit Rumah ASRI yang kami targetkan semuanya sudah selesai dibangun dan diserahkan kepada warga penerima manfaat,” ujar AKBP Wikha.

Kapolres menegaskan program ini belum berhenti pada tahap pertama. Polres Bogor telah menyiapkan kelanjutan program untuk menjangkau lebih banyak warga.

“Namun, ini belum hasil akhir, ini baru tahap pertama dalam rangka kegiatan di bulan Ramadan kemarin,” sambungnya.

Rangkaian penyerahan dimulai dari Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi. Setelah itu, rombongan melanjutkan kegiatan ke Desa Pabuaran di Kecamatan Kemang dan Desa Iwul di Kecamatan Parung.

Program Rumah ASRI merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Rapi, dan Indah. Program ini menyasar rumah warga yang dinilai sudah tidak layak huni.

Pendanaan pembangunan berasal dari program internal bertajuk Polisi Baik Polres Bogor. Dana tersebut digunakan untuk membangun ulang rumah warga agar memenuhi standar kesehatan dan keamanan.

“Ini adalah bagian dari komitmen kami menjalankan instruksi Presiden. Kami ingin memastikan kehadiran Polri tidak hanya dalam aspek keamanan, tapi juga menjadi solusi nyata bagi kesulitan ekonomi masyarakat,” tegas Wikha.

Editor: Dhimas Ginanjar
Tags
Artikel Terkait
Buka Rakernis Slog Polri, Kapolri Fokus Tingkatkan Peralatan Pengamanan Personel - Image
Nasional

Buka Rakernis Slog Polri, Kapolri Fokus Tingkatkan Peralatan Pengamanan Personel

Selasa, 12 Mei 2026 | 21.39 WIB

Kejar Misi Zero Over Dimension dan Overload 2027, Polri Fokus Sosialiasi Sebelum Penegakan Hukum - Image
Nasional

Kejar Misi Zero Over Dimension dan Overload 2027, Polri Fokus Sosialiasi Sebelum Penegakan Hukum

Selasa, 12 Mei 2026 | 21.04 WIB

Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas, Korlantas Polri Perkuat Digitalisasi dan Profesionalisme - Image
Nasional

Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas, Korlantas Polri Perkuat Digitalisasi dan Profesionalisme

Selasa, 12 Mei 2026 | 00.31 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

3

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

4

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

7

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

8

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

9

Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan

10

4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore